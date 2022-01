Los cinco libros que Bill Gates le recomienda a los emprendedores

El filántropo mencionó en su blog Gates Notes los libros que recomienda para todos los emprendedores que buscan mejorar en sus negocios. De esta manera, recopiló los 5 libros que le parecieron más recomendables del 2021:

A Thousand Brains: A New Theory of Intelligence, de Jeff Hawkins

Historia sobre inteligencia artificial del mismísimo coinventor de PalmPilot quien se ha dedicado décadas a entender las conexiones entre la neurociencia y el aprendizaje automático.

The Code Breaker: Jennifer Doudna, Gene Editing, and the Future of the Human Race, de Walter Isaacson

Este libro trata sobre uno de los avances científicos más importantes de la última década: El sistema de edición de genes CRISPR. “Isaacson hace un buen trabajo al destacar las cuestiones éticas más importantes en torno a la edición de genes”, dice Gates.

Klara and the Sun, de Kazuo Ishiguro

“Me encantan las buenas historias de robots, y la novela de Ishiguro sobre un ‘amigo artificial’ de una niña enferma no es una excepción”, explica el multimillonario sobre esta novela situada en un futuro distópico.

Hamnet, de Maggie O’Farrell

Esta conmovedora historia trata sobre cómo la historia personal de Shakespeare influyó en las obras más famosas del mundo. Gates dice: “O'Farrell ha construido su historia sobre dos hechos que sabemos que son ciertos sobre El Bardo: su hijo Hamnet murió a la edad de 11 años, y un par de años después, Shakespeare escribió una tragedia llamada Hamlet”.

Project Hail Mary, de Andy Weir

Weir se dio a conocer a través de The Martian, pero esta última novela es una historia loca sobre un profesor de ciencias de secundaria que se despierta en un sistema estelar diferente sin recordar cómo llegó allí.

“El resto de la historia trata sobre cómo usa la ciencia y la ingeniería para salvar el día. Es una lectura divertida y terminé todo en un fin de semana”, recomendó el cofundador de Microsoft.