Los cinco libros que inspiraron a Elon Musk a crear su fortuna

Días atrás, el excéntrico Elon Musk se convirtió en el hombre más rico del mundo. El multimillonario, fue miembro fundador de importantes compañías mundiales como "PayPal mafia", que revolucionó lo que se conoce como pagos en línea.

Hoy en día, es el director general de Tesla Inc, una empresa estadounidense que diseña, fabrica y vende automóviles eléctricos, presidente de SolarCity Corporation, especializada en energía solar y Copresidente de Neuralink, empresa de neurotecnología especializada en el desarrollo de interfaces cerebro-computadora. Esta lista está integrada por otras firmas como SpaceX, abocada a la fabricación aeroespacial con la que Musk aspira nada menos que a llevar la civilización humana a residir en Marte.

Musk, que cumple 50 años en 2021, no espera morir rico. El empresario cree que la mayor parte de su dinero se gastará en la construcción de una base en Marte, y no le sorprendería que el proyecto consumiera toda su fortuna.

Aun así muchos se preguntan cómo hizo semejante cantidad de dinero, sobre todo cuando es sabido que se caracteriza por ser un empresario ávido de tomar riesgos y para nada ajeno a las polémicas y los escándalos, algo que llevó a algunos inversores a cuestionar su permanencia como CEO en sus empresas.

Según sostuvo, hay cinco libros a los que atribuye su fortuna, según Merca2. Uno de los elementos que ayudaron a Musk es la gestión de talento y la lectura de libros ha sido crucial en esta labor para lograrlo.

La lista

"Structures: Or Why Things Don’t Fall Down", de J. E. Gordon

Este libro es un manual que explica la importancia y propiedades de los distintos tipos de estructuras. Prescindiendo del aparato matemático, se describen con sencillez y precisión los conceptos estructurales básicos. Arquitectos, ingenieros y estudiantes entenderán sin dificultad por qué los griegos quitaban las ruedas de sus carros por las noches, por qué tenemos lumbago, por qué los pájaros tienen plumas, cuánto hay de ciencia en la costura de un vestido; así como la resistencia de los puentes, los barcos y los aviones.

El autor explica todo esto, demostrando cómo la necesidad de ser fuerte y soportar distintas cargas ha influido en el desarrollo de los seres vivos, incluido el hombre; y describe, con un lenguaje claro e informativo, los elementos estructurales que se dan en la naturaleza, la tecnología y nuestra vida diaria, desde un punto de vista absolutamente actual.

"Benjamin Franklin: An American Life", de Walter Isaacson

Es una biografía de Benjamin Franklin por Walter Isaacson. El libro nos muestra la vida de este político, científico e inventor y explica como consiguió sobresalir en tantos campos a lo largo de su vida.

"Einstein: His Life and Universe", de Walter Isaacson

Es un ensayo biográfico del famoso científico que nos lleva desde su infancia hasta los momentos mas importantes de su vida. Aprende mas sobre que creo a uno de los mejores científicos de nuestra historia, sus retos, errores y mayores triunfos. Por Walter Isaacson

"Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies", de Nick Bostrom

El argumento destaca que el libro aborda los oráculos, genios, métodos de boxeo, trampas y crímenes mentales y temas acerca de la dotación cósmica y el desarrollo tecnológico diferencial de la humanidad; normatividad indirecta, convergencia instrumental, emulación de todo el cerebro y acoplamientos tecnológicos. También la economía maltusiana y evolución distópica; inteligencia artificial y mejora cognitiva biológica e inteligencia colectiva.

"Merchants of Doubt", de Naomi Oreskes y Erik M. Conway

El libro identifica similitudes entre el debate sobre el cambio climático y las más recientes controversias sobre el consumo de tabaco, la lluvia ácida y el agujero de ozono. Oreskes y Conway escriben que en cada caso "se mantiene viva la controversia" mediante la difusión de la duda y la confusión después de que se haya llegado a un consenso científico, que esa fue la estrategia básica de aquellas acciones contrarias.