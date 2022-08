Los empresarios quieren algo más que "expectativas" y esperan hasta el viaje de Massa a EEUU

El 138° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario fue un buen termómetro sobre cómo piensa y prevee actuar el empresariado de la región, la cadena agroindustrial y los distintos referentes de todo el arco político frente al ministro de Economía Sergio Massa.

"No hay 100 días", fue la frase más repetida en la platea empresarial, entre el acto oficial y el cóctel posterior, que sorprendió por la participación de más de 700 empresarios y dirigentes de todos los sectores.

"La clave es ver si vuelve con una sonrisa de Estados Unidos", graficó un importante empresario local bien informado sobre el viaje que tiene previsto el tigrense para dentro de un par de semanas a Washington y Wall Street.

"Esta es una crisis rara, con plata, salvo para el Banco Central que tiene problemas de reservas. A los empresarios nos agarra saneados, con plata, con las fábricas funcionando y con un nivel de actividad económica aceptable", dijo un empresario que tiene negocios en distintos rubros. Una situación que la mayoría de los consultados por Ecos365 admite que es así, aunque al mismo tiempo reniega para conseguir insumos, reniega con la logística o que le preocupa que las paritarias se transformen en una clásula gatillo mensual.

El presidente de la Bolsa de Rosario, Miguel Simioni, durante el acto del 138° aniversario.

De todas formas ya hay señales de un freno en la actividad económica. El secretario de Economía municipal, Diego Gómez, reconoció a Ecos365 que la recaudación de junio y julio en términos reales expresan un leve retroceso en Rosario.

"Tiene que tomar medidas si no va a caer en la Gran Fernández de decir que va a realizar anuncios que después no lo son", señaló un empresario que participa como directivo de varias empresas relacionadas con el agro y la construcción, y es dirigente empresarial desde hace más de 20 años. "No existe lo de un plan aguantar", sentenció.

Pero son escépticos sobre las medidas que trascienden desde el equipo económico de Massa. Este lunes se relanzará el blanqueo para la construcción. Desde la Cámara Argentina de la Construcción nacional, Ricardo Griot señaló que hay expectativas que se mueva algo de actividad en el sector con esta medida. Otros constructores son más escépticos sobre el impacto que pueda tener. Por lo pronto, un jugador de peso en el sector adelantó a Ecos365 que sale en las próximas semanas con importante proyecto en Fisherton.

Massa también prepara nuevas medidas para el campo para tratar de sumar dólares. En realidad lo que trasciende es que mejorará otra vez la oferta sobre el valor del dólar al que pueden liquidar la soja. Hasta ahora y recién esta semana algunos agroexportadores liberaron divisas por unos 550 millones de dólares. Muy lejos de los 3.500 millones que pretendía del agro inicialmente el ministro de Economía y que con viento a favor podría llegar a poco más de mil.

"El productor viene de años del fenómeno de la Niña por lo tiene poco o no tiene granos. Hay todo una fantasía sobre que todos los chacareros la tienen guardada en silobolsas. Y el que tiene sólo va a vender para comprar insumos para la próxima campaña gruesa", explicó un histórico corredor de Bolsa que ahora participa de la conducción de la entidad bursátil local.

"Sólo miran al campo por qué no van a controlar la chapa que tienen tirada Techint, Acindar, Gerdau o los industriales en sus fábricas, porque si lo que se busca también es bajar la inflación tendrían que mirar a esos formadores de precios que no paran de subir 3% ó 4% mensual en dólares", dijo a su lado un industrial metalmecánico que se quejó que cada vez se le hace más difícil cumplir con clientes internacionales.

"Estoy pensando en abrir una sucursal en Paraguay para poder cumplir con clientes de la industria automotriz", reconoció el dueño de una empresa local que creció mucho en los úlitmos años de la mano de nuevas tecnologías, pero que debido a la falta de materiales sufrió sólo en 2022 la pérdida de una veintena de trabajadores calificados que decidieron irse a ganar en dólares a otro lado.

Pero la semana fue complicada en todos los planos -internacional y localmente- para Massa, que "por ahora generó expectativas pero ya tiene que mostrar gestión", dijo un hombre de negocios que cree que ve en el ministro de Economía la oportunidad para evitar que la economía argentina quede en las sombras hasta que se eliga nuevo presidente.

Massa confirmó, después de un fuerte rechazo del kirchnerismo duro, que Gabriel Rubistein será su viceministro. La decisión no sólo apunta a dar señales a los mercados si no a mostrar que realmente tiene la lapicera en el gobierno. Algo que ya logró con los cambios en Energía.

Como contrapartida, el arribo de Rubinstein es la confirmación de que buscará avanzar con el ajuste de las cuentas públicas, algo que sus antecesores no pudieron por decisión propia y del kirchnerismo que -como ocurrió con las tarifas- no estaba de acuerdo. Recortes que deberá ver cómo los aplica frente a un escenario de creciente conflictividad con organizaciones sociales y sindicales que ya muestran su malestar en las calles.

El arribo del economista apunta también a los mercados, después de una semana en la que el “contado con liquidación” volvió a ubicarse en torno a los $ 300 y la brecha cambiaria se ubicó otra vez arriba del 100%. Un salto que se registra pese a que la semana anterior el Banco Central subió fuerte las tasas. Las señales de Wall Street tampoco acompañaron.

Impuestos Santa Fe 2023

A nivel provincial, esta semana se reunió la mesa tributaria con representantes de la Federación de Industriales de Santa Fe (Fisfe) y de la Bolsa de Comercio de Rosario, que aprovecharon el evento para cambiar impresiones y también comentar sobre quién podrá suceder en el cargo de gerente de la entidad fabril al histórico Esteban Moine.

Los funcionarios de Economía ya se habían reunido antes con la cadena agroindustrial. Según fuentes de las reuniones consultadas por Ecos365, todos los planteos fueron relacionados a mejorar aspectos de la administración tributaria y quedó en análisis una modificación de la alícuota de ingresos brutos para los sectores asociados a la industria y para determinadas operaciones bursátiles.

El dato más relevante es que no hay previsión de aumentos de impuestos de cara al proyecto de presupuesto provincial 2023, salvo un porcentual en el inmobiliario que seguramente ni se acerque a los niveles de inflación actuales. Y es probable que vuelva a establecerse dentro del Código Fiscal que el agro está exento, algo que por ahora está dentro de la ley de estabilidad fiscal que vencerá junto con el mandato de Omar Perotti.

En otras provincias están analizando aumentos del impuesto a los Ingresos Brutos, algo que podría quedar habilitado si avanza el Consenso Fiscal en el Congreso. El mismo también ratifica la intención de legislar sobre el impuesto a la herencia, que hoy solo aplica la provincia de Buenos Aires. Un impuesto que desde el equipo económico de Walter Agosto volvieron a descartar de plano.