Los granos cierran la semana con bajas en el mercado

En la última jornada de la semana en la plaza local, se observó un discreto nivel de actividad en el conjunto de los granos comercializados, manteniéndose parte de la tendencia del jueves. Al mismo tiempo, se presentó una reducción en el número de posiciones abiertas para la entrega de mercadería. En cuanto al trigo, se destacó la ausencia de ofrecimientos por cereal con entrega disponible y/o contractual, mientras que se realizaron nuevos ofrecimientos por febrero del 2022. Por otra parte, en el mercado del maíz los valores ofrecidos abiertamente presentaron disminuciones generalizadas respecto a la jornada de ayer. Por otra parte, para la soja, las ofertas se ubicaron por debajo de la rueda previa, al tiempo que se mantuvo un dinamismo reducido.

Mercado de Chicago

El mercado de Chicago, culminó la jornada con ajustes mixtos entre los principales granos comercializados. El trigo presentó leves ganancias como consecuencias de la robusta demanda internacional del cereal. Al mismo tiempo, el incremento de la superficie que se sembraría de maíz en Estados Unidos recortaría parte de la producción norteamericana de trigo. Por su parte, los futuros de maíz, registraron nuevas mermas en la jornada del viernes, en este caso se debe a las estimaciones de una mayor área destinada a los granos amarillos en EE.UU., lo cual aumentaría la oferta del cereal. Por último, los futuros de la soja finalizaron la semana mixtos. Por un lado, los problemas logísticos de Mississippi generan demoras la entrega de la oleaginosa. Por otra parte, las importaciones estadounidenses de soja brasileña fueron las mayores desde el 2014, siendo esto consecuencia de los reducidos stocks que se poseen en Norteamérica y generando sostén sobre los precios de la soja.

Dólar Banco Nación

El tipo de cambio del Banco Nación fue 93,8400 / 94,0400; + 0,03% respecto al cierre anterior.

Rofex

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 389.263 contratos, mientras que el interés abierto acumula 2.770.859 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes:

SOJA

En la jornada de hoy, el mercado de soja presentó una dinámica discreta. Si bien, se mantuvo sin variaciones el número de posiciones abiertas de compra, se redujo la cantidad de ofrecimientos abiertos y se dieron valores inferiores a los del jueves.

La mejor oferta abierta por fijaciones alcanzó los US$ 355/t, mientras que en pesos se ofrecieron $ 33.315/t implicando reducciones respecto a la rueda anterior. Por soja con entrega en el mes de junio, se ofertaron US$ 355/t, lo cual indica una caída de US$ 5/t entre ruedas. Por otra parte, el mes de julio, también se encontró por debajo de la rueda de ayer, alcanzando un valor de US$ 358/t.

GIRASOL

En la rueda de hoy, a diferencia de lo sucedido a lo largo de la semana, no se registraron ofertas de compra por girasol.

Mercado de Los Cereales

TRIGO

En el mercado de trigo, se presentó una acotada dinámica comercial, manteniendo en buena medida lo ocurrido en la jornada de ayer. Mientras que en cuanto a los valores ofrecidos, se observaron variaciones dispares entre las diferentes posiciones. Al mismo tiempo se destacó la ausencia de ofrecimientos con entrega contractual.

Por trigo con descarga entre junio y agosto los ofrecimientos se ubicaron en US$ 215/t, manteniéndose sin variaciones los valores de la jornada del jueves.

Respecto a los segmentos de negociación de la próxima cosecha, nuevamente se observó un resultado dispar en los valores ofrecidos. Para el mes de noviembre, el mejor ofrecimiento abierto se ubicó en los US$ 210/t, superando en US$ 5/t los ofrecimientos del jueves. Al mismo tiempo, la entrega en diciembre presentó una merma de US$ 5/t para alcanzar los US$ 210/t. Mientras que las posiciones de enero y febrero del 2022 también arribaron a los US$ 210/t.

MAÍZ

En el mercado de maíz, al igual que en los demás granos, se observó un menor nivel de actividad con una merma en la cantidad de ofertas realizadas por el cereal. Al mismo tiempo, se tuvieron reducciones generalizadas en los valores ofrecidos.

Por maíz con entrega disponible se ofrecieron US$ 210/t, lo cual representa una caída de US$ 10/t respecto a la rueda del jueves. Luego, el mejor ofrecimiento para los meses que van de junio a noviembre la oferta cayó hasta los US$ 210/t, resultando en una disminución de US$ 15/t para junio, julio y agosto; y de US$ 10/t para septiembre, octubre y noviembre. A diferencia de lo sucedido en las últimas jornadas, no se realizaron ofrecimientos para la posición diciembre.

En cuanto al maíz de cosecha 2021/22, los ofrecimientos siguieron en buena medida las caídas que se dieron en la campaña actual. En este sentido, la entrega entre marzo y mayo se ubicó en US$ 175/t, representando una caída de US$ 15/t respecto al día jueves. Mientras que por la entrega entre junio y julio la oferta se ubicó en los US$ 170/t, resultando en una disminución de US$ 10/t.

CEBADA

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada.

SORGO

En la jornada de hoy, no tuvimos ofertas abiertas de compra por sorgo.



Por Luis Ciucci