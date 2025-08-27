Los mercados están expectantes y ponen la lupa en China: ¿qué puede pasar con Nvidia?

Los mercados europeos cotizan mixtos este miércoles, pero toda la atención está puesta en Nvidia, que publicará sus resultados tras el cierre de Wall Street. Se espera que el informe marque el pulso de las bolsas globales este jueves, dado el enorme peso que la compañía tiene en el ecosistema de la Inteligencia Artificial (IA) y en los índices tecnológicos.

Según analistas de Link Securities, la empresa presentará cifras sólidas en ventas y beneficios, con un tono optimista sobre la evolución del sector de IA. El consenso prevé ingresos de alrededor de u$s46.000 millones, aunque estimaciones recientes sugieren que podrían alcanzar 47.000 o incluso u$s48.000 millones, respaldados por márgenes superiores al 72%.

Para Lale Akoner, analista global de mercados de eToro, “la clave estará en si la compañía logra cumplir las ambiciosas expectativas de Wall Street, que apuntan a previsiones cercanas a los u$s54.000 millones”.

El mercado espera un beneficio por acción de 0,94 dólares en el segundo trimestre fiscal 2026, lo que implica un crecimiento del 45% frente al año pasado. Buena parte de los ingresos proviene del gasto en IA de gigantes como Microsoft y Meta, que representan cerca del 40% de las ventas.

Las dudas del mercado

Sin embargo, persisten incógnitas: la situación en China, donde Pekín impulsa la compra de chips locales, podría afectar la cuota de mercado de Nvidia (alrededor del 13%). En contraste, Oriente Medio emerge como una nueva región de crecimiento, mientras que las GPU Blackwell avanzan más rápido de lo previsto, consolidando la posición de la compañía en toda la cadena de infraestructuras de IA.

Los analistas advierten que, con la acción cotizando en máximos históricos, un buen trimestre no bastará: los inversores buscarán confirmaciones sobre la hoja de ruta a largo plazo, con Rubin y la nueva generación Blackwell como pilares del futuro ciclo de inversión en IA.

