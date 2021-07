Los negocios de la semana: biotecnología, agro e Hidrovía

La biotecnología rosarina vuelve a ser noticia

La startup de agrobiotecnología, Bioheuris, con sede central en Rosario, anunció un acuerdo con Grupo Don Mario (GDM), la empresa argentina que se dedica al mejoramiento genético de semillas. Ambas empresas se comprometieron a modificar con precisión los genes de la soja para obtener variedades de élite con un novedoso sistema de manejo de cultivos. Esta alianza colaborará a desarrollar variedades de alto rendimiento.

Superbarbijos santafesinos que neutralizan el Covid-19

Ion Positivo son los nuevos superbarbijos que matan bacterias y virus como el Covid-19. Detrás de este superproyecto se encuentran científicos del litoral y profesionales a cargo de la empresa Nanotek, con el ingeniero Gerardo López al frente, ubicados en el Parque Tecnológico del Litoral Centro. López nació en Rosario, estudió la carrera de Ingeniería Química en la Universidad Nacional Tecnológica (UTN) e hizo carrera dentro del Conicet. En 2006, fundó la empresa de nanotecnología, Nanotek, y fue la primera en exportar nanotecnología desde el país.

La firma textil Siete Ideas, originaria de la localidad bonaerense de Caseros, se volcó a confeccionar los barbijos que hoy incluyen estas partículas en su interior. Según contó López, compartieron largos meses de trabajo conjunto que conllevó testeos en el INTI, en el INTA y en el Laboratorio Stambulian, hasta obtener el producto final que tanto anhelaban: barbijos con nanotecnología.

Techo a las “avivadas” de algunas constructoras en Rosario

Avanza un proyecto en el Concejo para frenar a las desarrolladoras que hacen más pisos de los que están permitidos. Hay un puñado de empresas y emprendedores que construyen más de lo que está permitido para sacar un mayor rédito económico y una vez vendidos los departamentos, el problema pasa a ser del propietario que no puede escriturar. Al llegar las quejas al Concejo Municipal, les dan el final de obra para no perjudicar al ciudadano y que puedan escriturar pero terminan habilitando una ilegalidad y perdiendo la uniformidad establecida por el Código Urbano para cada zona.

Con el nuevo proyecto se busca terminar con este problema a partir del establecimiento de dos fiscalizaciones obligatorias durante la obra. Agapito Blanco, autor de la iniciativa comenta que una es modificar la ordenanza, y donde dice que el municipio ‘podrá’ fiscalizar las obras poner que ‘deberá’ hacerlo sobre los PH destinados a la venta. La segunda instancia será cuando se llegue a la última losa, la de la azotea. “Una mirada más o menos experta del inspector podría determinar si hay intencionalidad de hacer un piso más, porque entonces deberían estar las armaduras a la vista, o si efectivamente van a terminarlo ahí”.

La soja volvió a superar los US $500

Esta semana el mercado cierra con pérdidas luego de grandes alzas. La soja volvió a superar los US $500 y el maíz dio un fuerte salto luego de un informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). En el día de hoy la soja cerró en US $533, el maíz US $274 con pérdidas del 3,2% y el trigo US $237 con bajas de 1,9%.

Dólar blue: $5 por debajo de la semana anterior

El dólar finalmente cerró en baja, en Rosario quedó $5 por debajo de lo que cerró la semana pasada que había pasado los $175. Por su lado, el dólar paralelo terminó en torno a los $166 para la compra y $171 para la venta. En cuanto al oficial, cotiza $95,24 para la compra y $101, 24 para la venta, llevando el solidario a valores de $167,05.

Semestre récord en liquidación

Las agroexportadoras liquidaron la mayor cantidad de dólares de los últimos 18 años, en el primer semestre sumaron u$s16.659.735.690. Solamente en junio alcanzaron u$s3.358.404.256, esto representa una declinación del 5,2% con respecto al mes de mayo pero un incremento del 43,2% en relación a junio del 2020. Los datos surgen de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

Según datos publicados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), se prevé que la Argentina mantenga el primer puesto en exportaciones 2020/21 de aceite y harina de soja.

Hidrovía: estatización, duras críticas y falta de agua

En el marco de la peor bajante del río del último medio siglo, la Hidrovía Paraná-Paraguay será controlada por el Estado durante un año, luego del vencimiento de la prórroga de la concesión actual que vence el 30 de julio.

El Estado se encargará del mantenimiento del sistema y cobrará un canon, mientras los privados continuarán con los trabajos de dragado y balizamiento.

El ministro de Transporte, Alexis Guerrera, indicó que “se está trabajando para realizar una licitación corta que consista en el mantenimiento de lo que hoy está pasando”. La licitación corta solo constaría del mantenimiento, para preparar los pliegos de una larga, para los próximos 30 años, se estima.

El presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Daniel Nasini, consideró: "Es imperioso garantizar la continuidad del servicio a corto plazo, especialmente dadas las circunstancias extraordinarias de la bajante histórica del Paraná", y señaló que para ello, resulta indispensable que las obras sigan en manos de empresas especializadas en la materia y "seleccionadas bajo un riguroso y transparente proceso de licitación". (Más sobre esta nota acá)

El sector agroindustrial rechazó la decisión ya que consideran que no tienen recursos para llevar adelante una gestión exitosa y desconfían que lo recaudado se reinvierta.

Media sanción a la ley de Biocombustible

La Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de biocombustibles con 135 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones. El proyecto establece un nuevo marco regulatorio y propone un corte del 5% para el gasoil y el biodiesel y del 12% entre las naftas y bioetanol. Reemplazará a la ley que estableció el Régimen de Promoción de Biocombustibles, que fue prorrogada hasta el 12 de julio, luego de 15 años de implementación.

Por otro lado, el Gobierno aumentó el precio del biodiesel y del bioetanol utilizado para los combustibles, por lo que se descuenta que pronto se trasladará en una nueva suba de las naftas.

Aprueban cambios en Monotributo, Ganancias y Bienes Personales

Diputados también aprobó el proyecto de ley que crea un Programa de Fortalecimiento y Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes que busca aliviar la carga fiscal de los monotributistas y que beneficiará a más de 3,5 millones de trabajadores. La iniciativa establece una amplia moratoria que impacta a los caídos del sistema en los últimos 3 años, modifica las escalas para aliviar la situación fiscal y corre a junio la fecha del cambio de la alícuota para eliminar las deudas generadas.

También se aprobó por 227 votos a favor y 3 en contra un proyecto de reforma de los Impuestos a las Ganancias y de Bienes Personales para fomentar el ahorro en pesos destinado a ampliar las exenciones en los impuestos referidos para los activos de inversiones financieras en moneda nacional.

¿Qué aumentos llegan en julio?

