Los negocios de la semana: nanotecnológicas crecen en Santa Fe, soja en alza, dólar y habemus ley de biocombustibles

La soja tuvo una buena semana en el Mercado de Chicago, finalizando con ganancias y llegando a los US $534 porque las condiciones del cultivo no son óptimas. El maíz tuvo días de pérdidas y hoy cayó 1,4% llegando a los US $218. En lo que respecta al trigo, viene alcista y en el día de hoy dio un salto de casi el 3% y llegó a los US $254.

El dólar blue cierra la semana en $181, apenas un peso por arriba del cierre de ayer y del viernes pasado también. En cuanto al oficial, cotiza a $95,65 para la compra y $101,65 para la venta, llevando el solidario a valores de $167,72.

La nanotecnología se expande a todos los rubros de Santa Fe

Cada vez son más las empresas santafesinas que apuntan al uso de nanotecnología, un conjunto de ciencias y técnicas que trabajan manipulando la materia a nanoescala. Y en los últimos comenzaron a crecer en la región con productos y soluciones para diversos ámbitos como la salud, los alimentos, la cosmética, el agro, e incluso los deportes. Las que fueron noticias esta semana fueron y te lo contamos en Ecos365:

Tecnología para la vida: Nanotek, fue fundada por el rosarino Gerardo López, y en este momento, en alianza con la firma textil Siete Ideas, originaria de la localidad bonaerense de Caseros, se volcaron a confeccionar los barbijos Ion Positivo, que incluyen estas partículas en su interior.

Nanotecnología en el agro: Desde Rafaela, la empresa Agroestudio Rafaela, apostó por nuevas tendencias en lo que refiere a técnicas de fertilización para alcanzar mayor eficiencia y productividad a partir del uso de nanotecnología.

Clausuran cinco distribuidoras

La Municipalidad clausuró cinco distribuidoras por distintos tipos de faltas, algunas de las cuales carecían de habilitación. Una de ellas pudo regularizar su situación y reabrir pero el resto sigue con la faja de prohibición. Los operativos se realizaron por los reclamos de almaceneros y supermercadistas rosarinos por la masiva apertura de este tipo de comercio en la ciudad. Una problemática que comenzó a escalar desde la pandemia.

Anses: bono y jubilaciones

La Anses pagará por única vez un bono de hasta $31.400 a trabajadores en relación de dependencia y jubilados y pensionados, en línea con la política del Gobierno de continuar con la asistencia a las familias más afectadas por los efectos económicos de la pandemia del coronavirus. Para acceder y ver los requisitos entrá acá.

Por otro lado, la directora de la Anses contó los requisitos para acceder al plan para que las mujeres puedan jubilarse sin aportes. El lanzamiento del Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Aportes por Tareas de Cuidado, está dirigido a aquellas mujeres que hayan tenido hijos y cumplieron 60 años, para puedan sumar años de aportes y así alcanzar los 30 necesarios para jubilarse. Se pondrá en marcha a partir de agosto.

Medidas aprobadas en el Senado

Monotributo

La Cámara de Senadores de la Nación aprobó un “alivio fiscal” que alcanza a cuatro millones de monotributistas y que será aplicado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Esta iniciativa amplía las escalas a partir de julio de este año de manera tal que en los hechos eleva el 35% y el 77% los topes de Ingresos Brutos para cada una de las categorías. Asimismo, la AFIP estableció que hasta el 27 de agosto podrá realizarse el pago de la obligación mensual correspondiente a dicho mes.

En este sentido, la AFIP prorrogó la fecha para la recategorización de monotributistas y estará habilitada del 28 de julio al 18 de agosto. De esta manera, los pequeños contribuyentes podrán realizar el trámite con los valores de las escalas estipuladas en la nueva ley de alivio fiscal.

Ganancias y Bienes Personales

Por otro lado, la Cámara alta convirtió en ley el proyecto que amplía las exenciones en los Impuestos a las Ganancias y Bienes Personales para los activos de inversiones financieras en moneda nacional.

Nuevo marco regulatorio para biocombustibles hasta 2030

La nueva Ley de Biocombustibles también fue aprobada por el Senado en busca de la creación de un “Marco Regulatorio de Biocombustibles”, que comprende todas las actividades de elaboración, almacenaje, comercialización y mezcla de biocombustibles. El texto aprobado plantea que se reducirá en un 5% el corte con biodiésel, que actualmente se encontraba en 10% y en el caso de las naftas, deberán contener un porcentaje mínimo obligatorio de bioetanol de 12% en volumen, tal como figuraba en la vieja ley.

La remarcaciones de precios no aflojan

La inflación de junio alcanzó el 3,2%, en los primeros seis meses del año la suba de precios acumuló así un 25,3%, mientras que la acumulada de los últimos doce meses fue de 50,2%, de acuerdo a los datos que dio a conocer el Indec. El incremento en el segmento Alimentos y Bebidas no alcohólicas aumentó a 3,2% mensual y fue la de mayor incidencia en todas las regiones.