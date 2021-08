Los negocios del agro: Expogro, Bayer, Aapresid, venta de campos, "Carnes Santafesinas", Rosgan y costos logísticos

Mayores costos para el transporte de cargas

El Índice de Costos de Transporte elaborado por Fadeeac (Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas) exhibió en julio un incremento del 6,32%, hecho que lo convierte en el más alto del año, luego de los fuertes aumentos evidenciados en enero (4,7%), febrero (6,3%), marzo (3,9%), abril (5,4%) y mayo (3,16%) de 2021.

De este modo, en los primeros siete meses del año (enero-julio de 2021) el ICT Fadeeac alcanzó una suba de 33,6%, tras cerrar el año 2020 con un incremento del 35%, en un contexto económico también caracterizado por una alta inflación minorista y mayorista.

Expoagro se vuelve a reprogramar y pasa al 2022

La decisión de reprogramar Expoagro 2021 edición YPF Agro, fue tomada por la persistencia de la emergencia sanitaria a raíz de la pandemia por COVID -19, donde además la situación internacional en relación con la variante Delta representa un riesgo continuo de transmisión.

Sumado a ello, de acuerdo con las últimas disposiciones sanitarias anunciadas por el gobierno nacional el pasado viernes 6 de agosto -a través del decreto presidencial 167/21- se informó que quedan suspendidos los eventos masivos, capaces de producir una concentración mayor a 1.000 asistentes.

El gobierno y la industria láctea ponderaron los “Precios Cuidados”

Durante un encuentro virtual con representantes de la industria láctea. el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, destacó “el campo de acción conjunta del sector lácteo para generar un horizonte de crecimiento”. En la charla virtual se valoró el Acuerdo Sectorial Lácteo, que motorizó la cartera agropecuaria nacional en conjunto con la Secretaría de Comercio Interior, y el trabajo para mejorar el ingreso de los productos argentinos a mercados como Brasil, China Rusia y México.

En este sentido, se proyecta que las exportaciones superen los US$ 1.000 millones en 2021, incrementando la participación en la producción nacional hasta alcanzar el 24% del volumen. También se repasó la actual coyuntura marcada por un incremento del 4,6% en la producción durante el período enero – junio, y que se estima se aplanará en el segundo semestre, totalizando un incremento interanual de 2%, alcanzando 11.335 millones de litros.

Importante caída en el mercado inmobiliario rural

El “Índice de actividad del mercado inmobiliario rural” (InCAIR) es un índice mensual que refleja la “actividad” del mercado. Se toma como base de referencia máxima 100 puntos, correspondientes al pico de máxima actividad histórica. No refleja precios/valores, solo actividad de mercado.

En el mes de julio se ubicó en 36,49 puntos. El valor, similar al de abril, representa una caída intermensual del 17,81%. Diversos factores continúan influyendo de forma negativa en el normal desarrollo del mercado, como la creciente ·brecha cambiaria y el cepo reforzado. Si bien los valores de los granos y la carne continúan sostenidos, la alta carga impositiva, las retenciones y, fundamentalmente, la proximidad de las elecciones de medio término, actúan como ralentizador en la actividad inmobiliaria rural.

Una obra emblemática para la cuenca lechera santafesina

Una obra emblemática para la cuenca lechera santafesina está próxima a finalizar, luego de tantos años de espera y reclamos por parte de los productores que tienen campos en el oeste del departamento Castellanos. Se trata del reacondicionamiento del canal Vila Cululú y la Cañada Sunchales.

De acuerdo a fuentes oficiales y privadas consultadas por Ecos365, los trabajos concluirían en los próximos días. Cabe destacar que la obra fue licitada y puesta en marcha por el Gobierno de Miguel Lifschitz, para luego ser continuada por la actual administración de Omar Perotti.

En un principio, cuando fue licitada en 2018, el presupuesto oficial era de casi 400 millones de pesos. Sin embargo, la demora y extensión de los trabajos (pandemia mediante) duplicaron esa cifra. Así, en un escenario inflacionario galopante, la inversión actualizada fue finalmente de más de 800 millones de pesos.

Rosgan mostró una demanda activa y valores firmes

El Mercado Ganadero realizó su remate mensual de forma muy ágil y con precios firmes, sobre todo en las categorías livianas, teniendo en cuenta que el mercado de la hacienda gorda está tranquilo. Desde las consignatarias remarcaron que no hay grandes precios para el gordo, pero sí se avizoran mejores valores en adelante.

Los valores que se obtuvieron en cada una de las categorías fueron: Terneros $232,93, novillos de 1 a 2 años $201,36, terneros y as $222,68, terneras $214,58, vaquillonas de 1 a 2 años $195,15, vaquillonas de 2 a 3 años $60.906,98, novillos Holando $147,31, vacas con cría al pie $48.848,31, vacas de invernada $117,58, vacas con garantía de preñez $65.996,12 y toros $318.333,33.

“Carnes Santafesinas 2030”: lanzamiento y polémica

El gobernador Omar Perotti, junto al ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, presentó el Programa Carnes Santafesinas 2030, que tiene por objetivo generar un crecimiento sustentable de la producción con el fin de estimular el agregado de valor y la adopción de innovaciones tecnológicas.

La iniciativa busca el crecimiento sustentable y equilibrado, la generación de empleo, agregado de valor y nuevas tecnologías, el abastecimiento del mercado interno y políticas y estrategias exportadoras. El objetivo pasa por producir 300.000 terneros más en la provincia, acompañado con la capacitación, la incorporación de tecnología y la organización de los productores.

La novedad no cayó bien en la Mesa de Enlace Provincial, que emitió un comunicado contundente. “Que un Gobierno esté pensando en desarrollar sustentablemente las cadenas de las distintas carnes, en una provincia como la nuestra, debería ser una buena noticia; sin embargo, el anuncio significó un acto irrespetuoso para las entidades que conformamos la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Santa Fe, tanto por las formas como por el contexto”, indicaron. Y agregaron: “los anuncios en tiempos de campaña pueden esperar, los problemas reales de toda la cadena de la carne de la provincia exigen acciones urgentes, no vaya a ser cosa que en el 2030 no tengamos más carnes santafesinas”.

Bayer presentó el primer envase de fitosanitarios reutilizable del país

En el marco del XXIX Congreso Aapresid virtual, Bayer presentó Roundup IBC, el primer producto fitosanitario de Argentina con envase retornable. Los técnicos de la empresa indicaron que brindará un servicio diferencial al cliente y mejorará la sustentabilidad de los productos.

El nuevo envase IBC (industrial bulk container), es un contenedor industrial de 1.000 litros reutilizable que permite una reducción del 95% en el consumo de plásticos y del consumo de agua, ya que su uso excluye el triple lavado necesario y obligatorio para el resto de los envases de los productos fitosanitarios. Además, su uso significa la optimización de tiempos, así como también mejoras en la manipulación del producto por parte del personal y en la gestión de los envases.