Los negocios del agro: Fonterra, Agroactiva, bajas en Chicago y el récord de siembra de trigo, carnes, delitos rurales

Bajas generalizadas toda la semana en Chicago

En el mercado de Chicago los futuros de los principales commodities agrícolas ajustaron con disminuciones. El trigo acabó con caídas debido al fortalecimiento del dólar en los mercados internacionales y al efecto contagio de las mermas del maíz y la soja.

Los futuros de maíz cerraron la semana con mermas debido a la incertidumbre generada por el aumento en el número de casos de COVID-19 y a los rumores de baja de la tasa mínima de corte en EE. UU.

Por último, con contratos de soja registraron mermas debido a las lluvias que se dieron en el Medio Oeste de Estados Unidos.

Además, presionaron negativamente los rumores sobre la disminución de tasa mínima de corte de biocombustibles, lo cual desencadenó en fuertes bajas en los futuros del aceite de soja.

Nueva caída para la Leche en Polvo Entera en Fonterra

El commodity lácteo volvió a caer en la segunda subasta correspondiente al mes de agosto. Fue el evento N° 290 del Global Dairy Trade. La baja fue de 1,5% respecto a la primera subasta y promedió los 3.552 US$/Tn.

Desde el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) advirtieron que los valores de los últimos meses, que eran los más altos desde finales de 2013 y principios de 2014, ya comienzan a parecerse más a los obtenidos en los últimos cinco años.

AgroActiva, también reprogramó su fecha para 2022

AgroActiva decidió reprogramar la fecha del evento que se iba a realizar en el mes de noviembre, para que el reencuentro cara a cara de todos los eslabones del sector agroindustrial del país se produzca en junio de 2022.

Sabiendo que la situación sanitaria está próxima a tomar rumbos positivos a raíz de la vacunación masiva que se sigue dando, desde la organización consideraron que sería imprudente forzar la realización de la exposición este año. “La prioridad de AgroActiva es cuidar de nuestra comunidad que se fue formando a lo largo de estos veintisiete años de historia compartida. Los clientes junto con el público que tan fielmente nos acompaña siempre, son pilares fundamentales de esta sinergia”, aseguró Rosana Nardi, presidente de la mega muestra.

Los delitos rurales, en la agenda nacional

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y su par de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, participaron de una reunión conjunta entre el Consejo Federal Agropecuario y del Consejo de Seguridad Interior.

Durante el encuentro, Frederic sostuvo que el Estado nacional busca constantemente “tener políticas concretas que van en la dirección de proteger a los productores y a las familias”, además de “cuidar la producción agropecuaria en nuestro país”. “Nosotros estamos para apoyar con las fuerzas federales y ayudar a registrar el delito”, añadió.

El reclamo de la cadena cárnica a Alberto Fernández

En el marco de la intervención de los mercados de ganados y carnes que viene llevando adelante el Poder Ejecutivo, representantes de la cadena se reunieron en la sede de la Sociedad Rural Argentina para analizar los daños de “medidas tomadas de forma unilateral e inconsulta”.

Al respecto, solicitaron al presidente de la Nación “que revea la serie decisiones tomadas, y retrotraiga la normalización de los mercados a principios del mes de abril”.

“Es nuestra obligación de hacerle saber a la opinión pública que perdimos todos. Los productores porque cayó el precio de la hacienda y subió la incertidumbre; los consignataroios porque el volumen comercial fue menor; los industriales y exportadores porque el menor volumen de faena incrementa el costo operativo y daña, una vez más, la imagen de la carne argentina en los mercados ante los reiterados incumplimientos con los compradores; los trabajadores por menor actividad industrial; los consumidores porque el consumo de carne se vio afectado por la inflación; los argentinos por menor recaudación de impuestos e ingreso de divisas”.

Crecen las posibilidades de un evento “La Niña”

La NOAA ha vuelto a subir la probabilidad de “La Niña” para el próximo verano, pasando de un 67% a un 70%. En los últimos 35 años, hubo tres campañas con Niñas consecutivas, registrándose las peores campañas de soja y maíz de Argentina.

Para el corto plazo, el Dr. en Cs. Atmosféricas y miembro del staff de la Bolsa de Comercio de Rosario, José Luis Aiello, indicó que “no se ven cambios en el patrón pluvial para lo que falta de agosto”.

Lo que resta ahora es responder cuál será la intensidad del evento. En los años Niña las regiones agrícolas de Argentina reciben entre un 20 a un 30% menos de lluvias que las normales dependiendo de la intensidad del evento. Pero hay algo que agrava esta situación: sería por cuarta vez en 35 años otra campaña gruesa afectada por dos Niñas consecutivas. Y para los cultivos de soja y maíz eso tiene muy malos antecedentes.

Récord histórico de siembra de granos finos

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que la siembra de trigo y cebada concluyó marcando un récord histórico de 8,25 millones de hectáreas, de acuerdo a lo relevado en el último informe mensual de Estimaciones Agrícolas de la Subsecretaría de Agricultura.



También confirmó que continúa aumentando la intención de siembra de granos gruesos, registrándose un incremento del 88% en la superficie destinada al sorgo, respecto a la campaña 19/20, y con una previsión de crecimiento también en la 21/22, cuando se proyecta que supere el millón de hectáreas (has).



Por su parte, el maíz viene de un récord histórico de 9,7 millones de has. totales, de las cuales un 84% tendrá destino comercial, muestra intenciones de escalar un 2% adicional en el área de cobertura. En tanto que el girasol treparía un 11,8% en la próxima campaña, alcanzando unas 1,9 millones de has.