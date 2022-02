Los principales cultivos continúan en alza en plaza local

Los valores de los productos en la plaza local continuaron su sendero alcista. Durante la jornada de este jueves, se mantuvo un muy buen nivel de actividad y con tendencia al alza en cuanto a los valores ofrecidos. Por otra parte, en cuanto al trigo amplió la cantidad de posiciones sobre todo para el nuevo ciclo comercial

Por su parte, el tipo de cambio del Banco Nación fue 105,8100 / 106,0100; + 0,11% respecto al cierre anterior.

A su vez, el volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 267.578 contratos, mientras que el interés abierto acumula 4.859.293 lotes.

A continuación analizamos cada producto en particular:

Soja

En el mercado de soja, las posiciones ofrecidas continuaron con un sendero alcista a diferencia de lo ocurrido en el mercado de referencia en Estados Unidos.

Para la soja con entrega disponible, contractual y para las fijaciones de mercadería se ofrecieron abiertamente US$ 420/t, implicando una suba de US$ 4/t respecto a la rueda de ayer. Asimismo, en moneda local se ofrecieron abiertamente $ 44.444/t.

Luego, para la entrega full marzo se ofrecieron US$ 415/t, aumentando US$ 15/t entre ruedas, mientras que un tramo para la primera quincena de marzo se ubicó en US$ 425/t y representando una suba también de US$ 15/t respectivamente. Luego, el mes de abril se ubicó al alza en US$ 410/t y mayo en US$ 405/t.

Girasol

En el mercado de girasol, las ofertas abiertas por la oleaginosa se encontraron sin cambios respecto a la rueda previa. En este sentido, se realizaron ofrecimientos de US$ 500/t para las entregas entre febrero y marzo, sin descartarse la posibilidad de mejoras.

Trigo

En el mercado del trigo tuvimos valores ofrecidos estables con más posiciones abiertas de compra. Destacó una baja puntual en una oferta abierta de la próxima campaña comercial.

Por el cereal con entrega contractual la mejor oferta abierta se ubicó en US$ 243/t y el tramo full marzo en US$ 250/t, ambas posiciones estables respecto a la rueda previa. Luego, apareció la oferta para descargar en el mes de abril en US$ 245/t y el mes de mayo en US$ 247/t. Respecto a las entregas entre junio y julio se mantuvieron estables en US$ 250/t. Por último, el mes de diciembre de la próxima campaña arribó a US$ 235/t, implicando una baja de US$ 5/t.

Maíz

En el mercado del maíz se mantuvo estable el número de compradores activos, con valores ofrecidos mayormente alcistas principalmente en los tramos de la nueva campaña comercial.

Por el cereal con entrega cercana entre el 14 y 28 de febrero se ofrecieron US$ 240/t, al igual que el tramo full febrero.

En cuanto al cereal de la próxima cosecha, la posición marzo se encontró en US$ 240/t, aumentando US$ 5/t respecto a la rueda previa. Luego, la entrega en abril se ubicó en US$ 235/t sin presentar cambios, mientras que la condición para entrega en mayo aumentó US$ 3/t hasta US$ 235/t. Para la cosecha tardía del cereal, la oferta con entrega del cereal en junio se ubicó en US$ 220/t, US$ 5/t más que la jornada previa. Luego, la descarga en julio mejoró hasta US$ 215/t y agosto US$ 210/t.

Chicago cerró con mayoría de pérdidas para los principales productos

Cambio de signo en Chicago, con cierres bajistas para los principales cultivos. Fuertes tomas de ganancias y un dinamismo comercial por debajo de lo esperado en Estados Unidos ponen en pausa a las subas

Trigo

El trigo finaliza el jueves con bajas. Las ventas externas del trigo estadounidense se ubicaron apenas por encima de las 133.000 toneladas esta semana, muy cerca de la estimación más pesimista de ventas semanales, afectadas además por cierres de posiciones para el cereal. No obstante, la incertidumbre por las tensiones en el Mar Negro no ceden y limitan las pérdidas.

Maíz

Los futuros de maíz cierran con pérdidas. A una sustantiva toma de ganancias se le suman niveles de ventas externas desde los Estados Unidos cerca de las estimaciones más pesimistas, lo que profundiza las bajas.

Soja

La soja cierra con bajas. El poroto y la harina de soja no fueron ajenas al importante cierre de posiciones en el mercado, que pusieron coto al auge alcista de las últimas semanas. El fuerte recorte que realizó la Conab sobre la cosecha de soja brasilera, de más de 15 Mt dejó a la colecta del poroto apenas por encima de las 125 Mt, lo que limitó las pérdidas.

El aceite de soja se salva de las pérdidas y sigue subiendo de la mano de bajos stocks de aceite de palma en Malasia.