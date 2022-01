Luego de las lluvias, caen la soja y el maíz

Luego de las lluvias que se dieron en varias regiones de Argentina y Brasil, cayeron los futuros de soja, que cotizan a la baja: de US$ 2,1 a US$ 517,5. Algo similar secede con el maíz, que cotiza de US$ 0,8 a US$ 241,8.

Los fondos especulativos recortaron en 1,90 mill. tt. su posición neta comprada en soja, alcanzando una posición neta comprada de 9,70 mill. tt, explica fyo.

"Futuros de aceite de palma caen desde máximos históricos, debido a una toma de ganancias, mientras preocupan los planes de restricción de exportaciones del principal productor de Indonesia", comentan operadores.

En cuanto al maíz, también cae durante la jornada de hoy y cotiza de US$ 0,8 a US$ 241,8. "Las recientes lluvias en Sudamérica podrían reducir los daños en los cultivos y esto presiona los precios, al igual que la decisión de los fondos de recortar su posición neta comprada, alcanzando un mínimo de siete semanas", explica fyo al respecto.

Los fondos especulativos recortaron 1,95 mill. tt. su posición neta comprada, alcanzando una posición neta comprada de 28,55 mill. tt.

En tanto, los futuros de trigo operan con ganancias en Chicago, impulsados por las preocupaciones sobre la oferta mundial donde una posible invasión de Ucrania por parte de la vecina Rusia se sentiría en varios mercados.

Durante la semana pasada, los fondos especulativos recortaron su posición neta vendida de trigo en 410.000 tt. alcanzando unas 5,73 mill. tt. en su posición.