Luis "Toto" Caputo asumiría en Economía y Demian Reidel en el Banco Central

El presidente electo Javier Milei había asegurado que no tenía previsto anunciar al ministro de Economía hasta el momento mismo de su asunción. Pero el rumor que Luis "Toto" Caputo picaba en punta, sumado a que anoche en el programa de TN no lo descartó y la primera renuncia antes de ser designado oficialmente, de Emilio Ocampo, como presidente del Banco Central en el día de hoy, habría llevado al primer mandatario reveer su decisión de dar a conocer al titular de la cartera económica al ex funcionario macrista.

El nombre que había sonado con más fuerza en los últimos días había sido otro funcionario de Macri: Federico Sturzenegger, pero finalmente Caputo habría ganado la pulseada pese a la resistencia del ala liberataria de La Libertad Avanza.

La decisión respecto de quién será ministro de Economía llega en paralelo a que se conoció que Ocampo, que ya tenía su lugar prácticamente asegurado en el Banco Central -Milei lo había dicho-, no asumirá, luego de que el presidente electo decidiera no avanzar de forma inmediana con la dolarización, sino que deberá lograr primero el escenario para avanzar hacia un cambio de moneda oficial.

En lugar de Ocampo,, el presidente del Banco Central será Demian Reidel, quien fue vicepresidentel del BCRA cuando Caputo fue el presidente, y que se autodenomina como "desarmador de cepos".