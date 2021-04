Lunes con ofertas estables en el mercado de granos

En la rueda de hoy el mercado de granos presentó ofertas de compras entre estables y alcistas.

Rofex

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Mayo opera a U$S 354/t.

Valores Finales de los productos

· Por soja, U$S 343/t disponible, y U$S 347/t en junio.

· Por trigo, U$S 212/t Mayo, y U$S 220/t Diciembre.

· Por maíz, U$S 210/t disponible, y Junio.

· Por girasol, U$S 430/t en Abril/Mayo, y U$S 350/t Diciembre.

· Por sorgo, no se registraron ofertas de compras.

Cierre del Mercado de Chicago

Fuertes subas para los tres cultivos de la mano de climas fríos, tomas de posiciones y stocks en baja.

Trigo

Los contratos de futuros de trigo terminan el lunes con fuertes subas. El clima frío no cede y afecta cada vez más a los cultivos en las Planicies de los Estados Unidos. El daño es tal que comienzan a surgir dudas en muchas zonas sobre la posibilidad de cambiar el cultivo y pasar a la siembra de maíz o soja.

Maíz

El maíz sube cerca de un 4% en el comienzo de esta semana. La escasa humedad de suelos en Brasil amenaza el desarrollo del maíz de segunda, aún más vulnerable debido a su demorada plantación. A priori, la suba de la estimación de cosecha argentina y la cancelación de dos cargamentos del grano amarillo por parte de China debería aminorar las alzas. No obstante, escasos stocks globales y marcadas tomas de posiciones compradoras apuntaló los precios con fuerza.

Soja

La soja también comienza la semana con importantes ganancias. Fuertes tomas de posiciones ayudan a acercar los precios a máximos de 8 años. Además, los stocks tanto de maíz como de soja están llegando a umbrales críticos en amplias zonas del interior de los Estados Unidos. Asimismo, especulaciones por la posibilidad de subir retenciones en nuestro país dan fuerza alcista a los precios internacionales.

Por Luis Ciucci