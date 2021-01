Maíz: referentes agro definen siete medidas clave de cara a la reunión con el Gobierno

Referentes de todos los sectores de la cadena del maíz se reunirán de forma virtual hoy a las 15 hs para seguir definiendo el paquete de medidas con las que buscarán garantizar el abastecimiento a precios competitivos del grano a los consumidores internos mayoristas (avícolas, feedlots, granjas de cerdo, tambos y criadores). En una nota de Mariano Galíndez para Rosario3, el periodista informó que la idea es afinar bien el lápiz de cara a la reunión que esa mesa intersectorial mantendrá el jueves con funcionarios del gobierno nacional.

El paquete de medidas de la agroindustria tiene que llegar con una contundencia y un consenso pleno interno de los compradores de maíz porque sólo así frenará al gobierno de tomar la medida que su manual le indica: aumentar retenciones y regular exportaciones para que baje el precio.

En las últimas horas, según contó Galíndez, circularon versiones de que ya está en redacción el proyecto de ley para subir retenciones. Y en paralelo los economistas afines al gobierno están promocionando en los medios que sólo con retenciones se bajan los precios en las góndolas. Si bien el campo también está saliendo con campañas para mostrar la baja incidencia de los granos en el costo de los alimentos, saben que es una batalla por la opinión pública y los círculos políticos en la que corren de atrás.

También remarcó que en grupo de WhatsApp de la Mesa de Maíz, el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins, reclamaba a los sectores que le apuren el envío (resumido) de documentos con las propuestas a presentarle al gobierno advirtiendo que los “promotores y cultores del desacople”, como los nombró, están logrando instalar sus recetas como las únicas efectivas.

Compras en negro

Un desafío que tiene la cadena, además de convencer al gobierno, es de de encontrarle la vuelta a las medidas que propone (warrants, compras a futuro garantizadas, créditos garantizados, cheques de pago diferido) para que puedan realmente solucionar el problema presentado por los consumidores mayoristas del maíz.

El periodista señala que el problema es que muchas de las empresas (avícolas, pero sólo ellas) no califican para las soluciones financieras que se proponen. Es que ya sea por falta de estructura de personal, debilidad financiera, estrategia comercial y también, hay que resaltarlo, porque muchas compran granos en negro en cantidad, no pueden aplicar a las medidas financieras que están proponiendo desde las Bolsas y Mercados como alternativas de financiamiento. Es que operar con esas herramientas supone una formalidad contable que muchas empresas consumidoras no pueden mostrar al comprar granos.

La solución aparece por el lado de medidas macroeconómicas como la rebaja de retenciones y el cierre de exportaciones, o los subsidios. Para Galíndez, el tema es que cuando se habla de estructurar un estructurar un fideicomiso para que organice el reparto de subsidios, no sólo no aparece el financista (la agroindustria pide que salga de las retenciones y el gobierno de los propios empresarios) sino que, en ese caso, los propios empresarios (con las exportadoras internacionales a la cabeza) lo ven técnicamente muy difícil de armar ante la multiplicidad de eslabones intervinientes.

Es por eso que el fideicomiso, la medida que en público más fichas le pone el ministerio de Agricultura, tiene la cotización extremadamente baja en el sentir de las agroindustrias.

En rigor, como maíz no falta (aunque el precio sí está firme en los u$s200) el desafío de la cadena es lograr que aquellos consumidores mayoristas que no lo consiguen puedan conseguirlo. ¿Por qué no lo consiguen? se pregunta Galíndez. Venderle el maíz a un exportador supone cobrar a los 10 días. En cambio, para un acopio o cooperativa venderle a un consumo interno significa estirar el cobro a 30 días.

El problema es que nadie le quiere vender a consumos que cuando llegan los 30 días estiran el cobro otros 15 días o pagan con cheques de terceros. A esos consumos nadie quiere venderle y perderse los buenos precios pagados en tiempo y forma por los exportadores.

Medidas

La apuesta de la cadena de maíz, según el periodista, pasa por generar financiamiento para que los consumos paguen en mejores condiciones. En ese contexto, el paquete que se está definiendo, en cuya redacción tienen un papel protagónico la Bolsa de Comercio de Rosario, el Matba-Rofex, el MAV y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, incluye tanto herramientas nuevas como un refresh de otras ya operativas pero no usadas.

Las medidas son:

1. Financiamiento del Banco Nación Argentina o Bancos Agropecuarios privados con tasas de interés concesionales y garantías de Garantizar SGR, otras SGR y/o FOGAR.

2. “Contratos de compraventa de Maíz para consumeros con garantía de SGR o del FOGAR” registrados en las Bolsas de Cereales con plazo de pago a 15/30 días con certificados de garantía de Garantizar SGR, FOGAR o avales del Banco Nación o de entidades financieras privadas.

3. Descuento de cheques de pago diferido, facturas y pagarés digitales con garantías de SGR y/o FOGAR por parte del Mercado Argentino de Valores SA para facilitar las compras de maíz por parte de las empresas.

4. Compras de cheques de pago diferido (avalados y del segmento no garantizado), facturas de crédito electrónicas y pagarés digitales emitidos por las empresas que utilizan maíz en el mercado doméstico mediante el FAE- FONDEP.

5. Warrant del stock de maíz adquirido por las empresas consumeras. El Mercado Argentino de Valores brindará financiamiento consistente en poder utilizar dicho stock como garantía de operaciones de crédito en el MAV, constituyendo un warrant al efecto.

6. Mecanismo para que la empresas que utilizan maíz en el mercado doméstico obtengan fondos vía instrumentos del Mercado Argentino de Valores, otorgando seguridad de pago a los productores que les vendan maíz. El MAV retendrá los fondos para garantizar que la financiación obtenida por las empresas se aplique exclusivamente para el pago al productor vendedor de maíz.

7. Ofrecimiento de la Bolsa de Comercio de Rosario del sistema denominado “Botón de Pago Seguro” implementado por Rosporc- Mercado Digital de cerdos. Para dar más certidumbre de cobro a los vendedores de maíz (y por ende poder establecer un precio menor para el maíz comercializado), los consumeros podrían adelantar parcialmente el pago a ACYRSA (Cámara Compensadora de MATBA-ROFEX), acreditándose los fondos en una cuenta específica.

Esto se haría antes de la entrega del maíz y en un porcentaje a definir de la facturación total de la operación de compraventa (ejemplo del 10% del total a pagar hasta el 100%). Una vez entregada la mercadería, ACYRSA acreditará en la cuenta (CBU) del vendedor (productor de maíz) dichos fondos y el pago del resto de la operación podría instrumentarse vía cheque (CHPD) o factura electrónica a ser descontada en el Mercado Argentino de Valores.