Maíz y trigo cierran con subas mientras que comienza a mejorar la soja

En la jornada de hoy, hubo una tendencia de precios entre estables y alcistas para los principales granos negociados en este recinto. En este marco, destacaron los negocios por los cereales en el día de hoy, principalmente el mercado de maíz, donde las mejoras en las ofertas de compra en prácticamente todas las posiciones apuntalaron el volumen de mercadería negociada.

Por otro lado, en el mercado de trigo, mejoró la oferta por trigo disponible por parte de la exportación, con las ofertas por el cereal de la nueva campaña manteniéndose sin cambios entre ruedas. En cuanto a la soja, sobre el final de la rueda de negocios, las fábricas mejoraron la oferta en relación con la rueda del día miércoles, según comunicaron desde .

El mercado de Chicago finalizó con subas para los principales cultivos. El trigo cerró en alza luego de varias jornadas consecutivas en baja, apuntalado por compras de oportunidad y buenos datos de ventas de exportación semanales de EE.UU.

Los futuros de maíz finalizan la jornada con ganancias y rebotan luego de haber tocado un mínimo en siete semanas en la jornada previa. La soja finaliza la rueda con ganancias impulsado por una sólida demanda para exportación del grano estadounidense; en la última semana se registraron ventas al exterior de ese país por 2,13 Mt, superando las expectativas de los operadores

El tipo de cambio del Banco Nación fue 97,6300 / 97,8300; + 0,05% respecto al cierre anterior.

El tipo de cambio de referencia del BCRA Comunicación A3500 cerró en 97,8333; + 0,05% respecto al día previo.

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 357.542 contratos, mientras que el interés abierto acumula 2.291.925 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes:

SOJA

En el mercado de soja, se cortó la racha bajista en los precios por la oleaginosa, mejorando la oferta por soja disponible por parte de las fábricas en relación con la rueda de ayer.

Por soja con entrega inmediata, contractual y para fijaciones, la oferta alcanzó los US$ 335/t, abiertos y generalizados sobre el final de la jornada, lo que implica una mejora de US$ 5/t en relación con el día de ayer. La oferta en pesos alcanzaba los $ 32.710/t.

GIRASOL

En el mercado de girasol, no se registraron cambios en los valores ofrecidos respecto a la jornada de ayer. En este sentido, por girasol con entrega inmediata se ofrecieron US$ 400/t de forma abierta. Asimismo, para la entrega entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, la oferta se mantuvo sin variaciones en US$ 350/t.

TRIGO

En el mercado del trigo, tuvimos mejoras en las ofertas por el cereal con entrega disponible por parte de la exportación, con las posiciones de la nueva campaña sin registrar cambios, y con un abanico de posibilidades de entrega que llegaba hasta julio del año próximo.

Por el cereal con entrega contractual se ofrecieron US$ 227/t, US$ 7/t por encima de la oferta abierta del día de ayer.

En cuanto al cereal de la nueva campaña, se ofrecieron US$ 230/t para las entregas entre noviembre y diciembre, con la entrega en enero de 2022 en US$ 235/t, sin cambios entre ruedas. Para la entrega en el mes de febrero, la oferta se mantuvo en US$ 237/t. En cuanto al tramo de negociación entre marzo y mayo, se ofertaron US$ 240/t, con los ofrecimientos para los meses de junio y julio del año próximo en US$ 242/t.

MAÍZ

En el mercado del maíz, tuvimos una mejora generalizada en las ofertas de compra por el cereal, tanto por la mercadería disponible como por las posiciones de la próxima campaña.

Por maíz con descarga inmediata se ofrecieron US$ 187/t, mostrando una mejora de US$ 2/t respecto al día de ayer. La mejor oferta por maíz con entrega en septiembre se ubicó en US$ 190/t, US$ 5/t por encima de ayer. La posición octubre mejoró US$ 5/t hasta los US$ 190/t, con full noviembre alcanzando los US$ 192/t.

Por maíz de la próxima campaña, la mejor oferta para la entrega en marzo del año próximo se ubicó en US$ 192/t, exhibiendo una mejora de US$ 7/t entre ruedas. Mientras que el segmento abril y mayo mejoró hasta los US$ 190/t. Por último, para las entregas entre junio y julio de 2020, la oferta alcanzó US$ 170/t, US$ 5/t por encima de lo ofrecido el día de ayer para el último de estos meses.

CEBADA

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada.

SORGO

En la jornada de hoy, no tuvimos ofertas abiertas de compra por sorgo.