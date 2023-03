Más cepo: no podrán comprar dólares los que se inscribieron en la moratoria previsional

Al igual que aquellas personas que cobran subsidios, los argentinos que ingresaron en la moratoria previsional no podrán comprar dólares. La medida implica que los que pidieron acogerse al plan de pago de su deuda previsional no podrán acceder a los u$s 200 al tipo de cambio oficial, ni tampoco al dólar MEP ni al Contado Con Liquidación.

El Gobierno había tomado una medida similar con los beneficiarios de planes sociales y con aquellos que se inscribieron para recibir subsidios en la tarifa eléctrica y de gas.

La decisión fue comunicada este jueves por el Banco Central (BCRA). Así, el Gobierno endurece el cepo al dólar, justo en un momento en el que las reservas brutas caen y se ubican en los u$s 36.850 millones.

"El Directorio del Banco Central de la República Argentina incluyó a las personas en condiciones de acogerse al plan de pago de deuda previsional dispuesto por la Ley 27.705, en la medida que se presenten a requerirlo, u otro plan de regularización de deuda previsional, hasta tanto hayan cancelado la deuda, entre las personas beneficiarias de subsidios del Estado que tienen restringida la dolarización directa o indirecta, vía mercado de valores, de sus excedentes económicos", informó la entidad.