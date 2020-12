Más comerciantes se suman al pedido de peatonalizar calles de cara a las fiestas

Se acercan las fiestas y es la época donde los negocios aprovechan para incrementar sus ventas y mejorar la performance comercial. Este año, dicho objetivo cobra un mayor impulso, teniendo en cuenta que los locales debieron acatar medidas para combatir los contagios de Covid-19 que impactaron de lleno en el sector. Entre estas estuvo el cierre de los locales durante varias semanas y restricciones horarias para atender al público.

Como parte de un combo de medidas para aumentar los ingresos, pese a ser feriados la mayoría de los negocios decidieron abrir sus puertas el pasado lunes 7 y martes 8 de diciembre. El plan es reactivar el centro y generar acciones para llamar la atención de los clientes y, entre las mismas, se encuentra el pedido que hicieron a la Municipalidad, primero comerciantes de calle San Luis y luego comerciantes del Paseo del Siglo, para poder peatonalizar sus calles.

Miguel Ángel Rucco, al frente del paseo comercial calle San Luis, señaló a Ecos365 que la Municipalidad todavía no dio el ok y todo parece indicar que este año la propuesta puede no llegar a buen puerto. El problema principal es que desde el Gobierno local no ven con buenos ojos hacer un corte de tránsito que afecte a un área tan grande del centro.

"La idea de peatonalizar calle San Luis se haría en concordancia con las medidas de distanciamiento y es una propuesta positiva porque la gente tendría mayor espacio para caminar. Igualmente está en veremos, desde la Municipalidad nos informaron que otros paseos comerciales solicitaron lo mismo y que no pueden contentar a todos por el tema de los cortes de calle, pero vamos a seguir insistiendo", destacó Rucco.

El comerciante también indicó que en ediciones anteriores, los comercios pagaron todos los costos operativos de tránsito y de control para poder hacer efectiva la peatonalización, aunque este año no están en condiciones de hacerlo por la situación económica que atraviesa el sector.

"Pagarle a control urbano sale más de $1000 la hora y capaz que para un operativo en total hoy nos piden más de $100.000, es imposible que podamos afrontarlo. Por eso le pedimos a las autoridades que nos apoyen y que ponga un poco de sí porque los negocios fuimos de los más perjudicados este año", precisó el comerciante.

Por su parte Silvia Bozzi, referente del Paseo del Siglo, señaló a Ecos365 que el año pasado tuvieron una excelente respuesta del público al haber peatonalizado calle Córdoba dos semanas antes de las fiestas. "Se trata de un mecanismo que permite atraer a la gente y brindarles tranquilidad y espacio para que puedan andar y correr tranquilos al no tener colectivo ni tránsito de peatones".

El pedido concreto es para el 19 de diciembre que, según contó Silvia, coincide con la fecha en la que está pensada el regreso de la feria en Plaza Pringles, lo que sumaría color a la iniciativa. La referente comercial también remarcó que la acción es factible de ser realizada teniendo en cuenta que en la zona donde piden peatonalizar calle Córdoba, que va desde Paraguay a Dorrego, hay muy poco tráfico de colectivos y consideró que estas líneas y aquellas que van por San Luis podrían hacer sus recorridos por calle Mendoza ese día, durante las horas en que dure la actividad.