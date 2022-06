Más controles para taxis: piden un registro de conductores vinculado a Afip

En busca de mejorar el servicio de taxis en Rosario, desde el Concejo Municipal proponen la creación de un Registro de Conductores, enfocado en la protección de los trabajadores del sector, con la idea de que el Estado municipal contribuya a disminuir y eliminar la precarización laboral.

El registro deberá estar publicado en la página oficial de la Municipalidad de Rosario y en sitio web oficial del Ente de la Movilidad Rosario. Las aplicaciones de servicio de Taxímetros habilitadas o en las que en su futuro se habiliten, tales como MOVI-TAXI, deberán tener vinculación automática con dicho registro.

“Este registro otorgará a los agentes de control municipal la oportunidad de verificar que quienes conducen un taxi estén correctamente inscriptos en el registro municipal y dados de alta en Afip”, explicó la concejala Fernanda Gigliani, impulsora de la medida.

En este sentido y con el fin de facilitar esta tarea, se ordena al municipio a la firma de convenios con la Afip a los fines de generar los canales que le permitan a los agentes municipales autorizados a acceder de manera sistemática y eficaz a constatar la situación laboral de los conductores y conductoras del servicios de taxis de la ciudad.

Requisitos para acceder a una licencia

Gigliani también solicitó que quienes aspiren a una licencia de taxi en Rosario deban presentar bajo Declaración Jurada en donde quede demostrado que no poseen condena firme en contra por procesos laborales por empleo no registrado.

Mientras que para el caso de personas humanas será obligación no tener deudas alimentarias vigentes, lo que se acreditará con la ausencia del registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Santa Fe.



Al mismo tiempo, se propone que existan facilidades para quienes deben obtener el libre deuda por alimentos, se plantea generar los canales pertinentes que permitan al municipio acceder de manera sistemática y eficaz al Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Santa Fe, sin generar carga alguna ni obligación de tramitar dicho certificado.

Eliminación del radio taxi

La referente de Iniciativa Popular pide, desde el año 2017, que se elimine la obligatoriedad de estar adherido a una empresa de Radio Taxi para poder operar en Rosario. Hasta tanto no se apruebe en el Concejo, la edila reclama un canon unificado y regulado para todas las empresas de Radio Taxi.