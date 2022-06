Más de 50 estaciones de servicio de Rosario llevan una semana sin gasoil. Estas se suman a empresas del agro, industriales y constructores de la región, entre quienes crece la preocupación, porque ya ni pagando caro en muchos casos pueden acceder. Crecen los problemas logísticos.

En este sentido, dirigentes del sector de estaciones de servicio alertaron sobre la falta de este insumo que afecta sobre todo al Litoral y las regiones del norte. Nucleados en una multisectorial que reúne a las principales cámaras y entidades del rubro, informaron de un "tsunami de desabastecimiento" por la falta de combustibles y el riesgo de perder cientos de fuentes de trabajo.

En diálogo con Ecos365, el vicepresidente de la Cámara de Estaciones de Servicios de Rosario (CESGAR), Juan Manuel Rumín, señaló que ante sin previo aviso, se reprograman los pedidos de las estaciones de servicio que deben ver postergada la llegada de gasoil y de otros combustibles como naftas a sus surtidores. También se refirió a la actitud del gobierno y las petroleras de negar desabastecimiento y no ofrecer soluciones.

"Es una situación muy grave y ya veníamos levantando la alerta desde octubre cuando empezamos a ver muchas señales demasiado marcadas de que esta situación iba a empeorar y así fue. Hasta ayer, de 61 estaciones de servicio relevadas 51 estaban sin gasoil y una parte de estas llegó a operar también sin nafta. Es un extremo porque sin productos para expender no podés sostener el negocio", advirtió Rumín.

El referente de CESGAR afirmó que se enfrentan a un combo de escasez más suba de precios en el mercado. Esto sucede, en sus palabras, ya que frente a un escenario de poco abastecimiento las petroleras eligen venderle a los dsitribuidores mayoristas que comercializan el gasoil a un precio más elevado porque no está regulado. De esta forma, las empresas transportistas que acudían a ellas para stockearse al ver un sobreprecio vuelven a comprar a las estaciones que terminan agotando rápidamente los cupos.

"Muchos clientes vienen frustrados en búsqueda de combustible y se descargan con los playeros. Además, como todos los rubros del país, enfrentamos una estructura de costos creciente con el problema de que muchas estaciones no tiene producto para vender y al no haber ingresos no poder afrontar las subas", indicó el especialista.

A su vez, hizo hincapié en que no es verdad que haya especulación por parte del estacionario, sino que en el sector hay cupos de venta y cuando se excede ese cupo "no te entregan más o te entregan a un precio más elevado". Ante esta situación, indicó que algunas banderas eligen comprar más caro y trasladar esa suba la precio final mientras que otras respetan los cupos que tienen disponibles.