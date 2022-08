Massa: el equilibrio entre Washington y China y los frentes internos

Sergio Massa busca señales de Washington y Wall Street para tratar de avanzar en un esquema a corto plaza para estabilizar la macroeconomía, sin ese respaldo difícil que pueda sortear las turbulencias financieras que vive la Argentina en los últimos meses.

En este contexto deberá caminar por un estrecho camino para mantener el equilibrio con China, después de los chisporroteos autoprovocados dentro de las alianza gobernante después de ls declaraciones del embajador argentino en Beijing, Sabino Vaca Narvaja, cuestionando la visita de Nancy Pelosi a Taiwán.

Por lo pronto, en el frente financiero interno obtuvo un guiño con el reperfilamiento de la deuda en pesos hasta el 2023 -aunque al costo de otorgar una especie de seguro de cambio a inversores y bancos-, cierta estabilidad de los dólares financieros -en torno a los $290- y el Banco Central frenó en los últimos días la sangría de reservas por la caída de la demanda para la compra de energía.

La fortísima suba de tasas de interés anunciadas el última jueves por el Banco Central (9,5 puntos porcentuales), para dejarlas casi en 70%, también colaboró en el cierre de la semana para atemperar la presión sobre el tipo de cambio. Pero eso tiene su impacto sobre la actividad económica, sobre todo en los consumidores.

Habrá que ver si el mercado comienza a creer que el raid alcista de los dólares financieros llegaron a un nuevo rango en torno a los $290/$300 o la desconfianza gana de nuevo terreno y estos días apenas fueron un poco de aire para Massa.

El tema del incremento de tasas como el aumento de las tarifas tendrán su impacto sobre la inflación, que es otro de los objetivos que tiene el ministro de Economía para tratar de evitar cerrar el año con una cifra de tres dígitos.

En otro de los frentes internos, Massa se reunió con la Mesa de Enlace, que destacó el diálogo con el ministro de Economía, pero que espera más que los anuncios hechos hasta ahora, que no convencen al sector. A favor es que las declaraciones públicas de los referentes del agro no apuntaron, por ahora, a romper lanzas, pero aún no hay liquidación de divisas como espera el equipo económico que ya bajó su objetivo de alcanzar unos 5.000 millones de dólares, entre el agro, la minería y la pesca.

El camino para Massa es todo cuesta arriba. La postergación una vez más del anuncio formal sobre una nueva segmentación de tarifas. La explicación que deja trascender es que apunta a que la semana entrante se concentrará en anuncios relacionados con el ajuste del gasto con el objetivo de cumplir con las metas de reducción del déficit fiscal al 2,5% comprometido con el FMI.

Pero hay un punto que a lo largo de estas dos semanas de Massa al frente de Economía lo favorecieron y es que los mercados financieros internacionales tuvieron estuvieron en una senda positiva. El dato sobre una inflación menor a la esperada en Estados Unidos, calmó las expectivas de una aceleración del incremento de las tasas de la Reserva Federal y favoreció a los mercados emergentes.