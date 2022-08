Medida del BCRA: qué "incentivo" anunció para la prefinanciación externa de exportaciones

El Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) aprobó la emisión de una Letra en Dólares, destinada a estimular el ingreso de fondos externos para prefinanciación de grandes exportadores.

Las divisas ingresadas por este mecanismo, depositadas en el sistema financiero local en una cuenta en moneda extranjera, habilitarán a la entidad financiera a licitar por el equivalente a ese depósito una Letra en Dólares.

Según informó la entidad se licitará periódicamente, la tasa de interés se fijará en una licitación como un spread sobre la tasa SOFER y la duración será a 180 días con posibilidad de precancelar.

Por otra parte, se conoció que el Directorio del BCRA también habilitó el acceso a las cuentas a la vista dólar linked a los exportadores que anticipen en más de treinta días la liquidación respecto al plazo determinado para cada sector.

La medida va en línea con una de las metas anunciadas por Sergio Massa tras su asunción que apunta al fortalecimiento de las reservas.

No obstante, habrá que ver el grado de aceptación y adhesión que pueda tener el anuncio del BCRA. De acuerdo a unas consultas realizadas por Ecos365, es posible que muchos no ingresen bajo este sistema. "No se sabe qué puede pasar después dado que no garantizan nada", afirman por lo bajo desde el sector.