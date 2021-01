Mercado de granos: Jornada con menor nivel de actividad en la plaza local

La plaza local mostró menor dinamismo en su nivel de actividad en términos generales y cierta baja en los valores ofrecidos entre los principales cultivos. Por trigo, se observó una caída en la oferta contractual y menos posiciones abiertas de compra. En cuanto al maíz, fue el mercado con mayor número de posiciones abiertas de compra aunque con mermas importantes en algunas posiciones diferidas. Por último, la soja mostró un menor nivel de actividad y una tendencia a la baja en su cotización contractual.

Mercado de Chicago

El mercado de Chicago cerró con caídas en sus cotizaciones para los principales cultivos. El trigo cayó por segunda rueda consecutiva, luego de llegar esta semana a máximos de seis años. Luego, el maíz operó con variaciones negativas debido a ventas técnicas principalmente.

No obstante, las pérdidas son limitadas por una robusta demanda tanto interna como externa de etanol, estimulando la demanda del grano amarillo para procesamiento. Por último, la soja operó con leves caídas a medida que se limita el optimismo por la demanda china de granos y oleaginosas.

Dólar Banco Nación

El tipo de cambio del Banco Nación fue 84,8000 / 85,0000; 0,11% respecto al cierre anterior.

Rófex

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 201.199 contratos, mientras que el interés abierto acumula 4.023.916 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes:

Mercado de las Oleaginosas

SOJA

En la jornada de hoy, el mercado de soja se mostró con precios ofrecidos a la baja y un nivel de actividad menos dinámico con menos compradores. Por soja con entrega contractual se ofertaron US$ 342/t, es decir, US$ 3/t menos que la jornada de ayer. No obstante, no se descartan mejoras ofreciendo lote. Luego por la oferta en marzo, los compradores brindaron precio en US$ 337/t respectivamente.

En cuanto al segmento de campaña 2020/21, la mejor oferta abierta de compra por soja con entrega entre abril y mayo se ubicó nuevamente en US$ 330/t, sin modificaciones respecto a la jornada de ayer.

GIRASOL

En cuanto al girasol, en la jornada de hoy reaparecieron las ofertas de compra por dicha oleaginosa. Por el segmento disponible la posibilidad de compra se ubicó en US$ 400/t, al igual que el tramo diferido entre febrero y marzo próximos. De esta forma, los valores consignados no difirieron de lo observado el día lunes.

Mercado de los Cereales

TRIGO

En el mercado de trigo se presentó un menor número de compradores activos, registrándose algunas bajas en los valores ofrecidos y menores posiciones abiertas de compra.

Por trigo con entrega contractual se ofrecieron de forma abierta US$ 218/t, representando una caída de US$ 2/t respecto a la rueda previa. A pesar de ello, según el registro de operaciones SIO-Granos, se podían obtener algunas mejoras por el grano en este segmento. Luego por el tramo febrero a julio la oferta se ubicó en US$ 222/t, lo cual representa una baja de US$ 3/t respecto a la posición marzo respectivamente.

MAÍZ

El mercado de maíz, fue el cultivo más activo en materia de ofertas abiertas con posibilidad de concretar negocios, aunque hubo menores compradores pujando por mercadería y algunas caídas en los valores ofrecidos. Ello, siguiendo la tónica del mercado de referencia en Estados Unidos.

Por maíz con entrega contractual, la oferta se ubicó en US$ 195/t, sin cambios respecto a la jornada previa. Mientras que la posición febrero cayó US$ 2/t hasta los US$ 196/t.

Por otra parte, en el segmento de campaña 2020/21 la oferta de compra por maíz con entrega en marzo se ubicó en US$ 196/t y abril en US$ 196/t, ambas por debajo de lo observado la última sesión de operaciones. La descarga en mayo cayó US$ 10/t hasta US$ 190/t, mientras que junio y julio también se ubicaron por debajo de lo observado ayer ubicándose en US$ 180/t y US$ 175/t respectivamente.

CEBADA

En la rueda de hoy, se registró una oferta de compra por mercadería con descarga la cual se ubicó en los US$ 175/t, es decir un aumento de US$ 5/t respectivamente.

SORGO

En la jornada de hoy, se ofrecieron de forma abierta US$ 212/t por sorgo con entrega entre abril y mayo, sin cambios respecto a ayer.