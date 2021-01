Mercado de granos: Jornada con mermas en las cotizaciones de los principales cultivos

En la jornada de hoy, se mantuvo estable el nivel de actividad con buena presencia de compradores activos en el último día de la semana, aunque destacando las caídas en las cotizaciones de los principales cultivos. El trigo, mantuvo su valor ofrecido en el tramo disponible mientras que las entregas diferidas operaron a la baja. En maíz, se observó un buen número de compradores pujando por el cereal pero con caídas generalizadas en sintonía con el mercado de Chicago. En cuanto a la soja, también se registraron bajas importantes mientras que se observó cierto interés en las posiciones de la nueva campaña comercial.

Mercado de Chicago

El mercado de Chicago culminó la semana con variaciones negativas en las cotizaciones de los principales cultivos. En el caso del trigo, además de la tónica bajista del mercado, las mejores perspectivas del cultivo en Rusia afectaron los precios del grano en Estados Unidos. El maíz, finalizó la semana en sendero negativo luego de siete semanas consecutivas operando con subas. En este sentido, el clima favorece al sur de Brasil afectó los precios del cereal. Por último, la soja tuvo una caída de casi 4% en la rueda de hoy, debido a importantes tomas de ganancias por parte de los fondos de inversión. Por otro lado, la posible expansión de una nueva cepa de peste porcina africana en China genera preocupación en el mercado y especialmente en la oleaginosa.

Rofex

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 171.446 contratos, mientras que el interés abierto acumula 4.397.209 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes:

Mercado de las Oleaginosas

SOJA

En el mercado de soja, se observó una mayor cantidad de compradores activos pujando por mercadería de la nueva campaña. Los precios se mostraron a la baja en sintonía con el mercado de referencia en Estados Unidos.

En la rueda de hoy, la soja disponible alcanzó los US$ 325/t cayendo US$ 7/t respecto a la rueda previa. Luego, en la posición abril de la nueva campaña comercial 2020/21, la oferta se ubicó en US$ 320/t implicando una caída de US$ 3/t. Con mayo registrando una merma de US$ 5/t hasta US$ 318/t respectivamente.

GIRASOL

En el día de hoy, se ofrecieron abiertamente US$ 450/t para el tramo disponible, sin cambios respecto a la jornada de ayer. Asimismo, este mismo valor fue ofrecido para la entrega de mercadería entre febrero y marzo.

Mercado de los Cereales

TRIGO

En el mercado de trigo, se presentó la misma cantidad de compradores activos y perduró la ausencia de ofertas abiertas de la nueva campaña 2021/22. En cuanto a las posiciones abiertas se mantuvo un amplio abanico de ofertas de entrega, mientras que destacaron las caídas en los valores del tramo diferido.

Por trigo con entrega inmediata, la mejor oferta de la jornada fue de US$ 230/t sin variaciones respecto a la rueda previa. Este mismo valor se ofreció para febrero, implicando una baja de US$ 2/t. Por el segmento marzo/julio el mercado ofertó US$ 232/t, cayendo US$ 3/t respecto a la última jornada.

MAÍZ

En el mercado de maíz, se mantuvo la cantidad de compradores y el amplio abanico de ofertas de compra, aunque con bajas generalizadas en el conjunto de posiciones.

Por maíz con entrega inmediata y para el mes de febrero se ofrecieron abiertamente US$ 200/t, implicando un retroceso de US$ 5/t respecto a la jornada de ayer.

En cuanto al segmento de la nueva campaña, la oferta para entrega en el mes de marzo cayó US$ 5/t hasta US$ 200/t. Mientras que la posición abril/mayo ajustó a la baja US$ 10/t hasta US$ 195/t. Luego, junio se ubicó en US$ 190/t y julio en US$ 185/t estando ambos meses de entrega por debajo de la rueda previa.

CEBADA

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada.

SORGO

En la jornada de hoy, se ofrecieron de forma abierta US$ 215/t por sorgo con entrega entre abril y junio, US$ 5/t por debajo de la jornada previa.