Mercado de granos: Jueves con subas para la soja

El mercado de la fecha contó con precios de compras alcistas por soja, estables por trigo y girasol, y dispares por maíz.

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Marzo opera a U$S 330/t.

*En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:

- Por soja, U$S 330/t entrega hasta el 20/03, y Mayo.

- Por trigo, U$S 210/t contractual, y U$S 220/t Mayo.

- Por maíz, U$S 189/t disponible, y U$S 187/t Junio.

- Por girasol, U$S 450/t disponible, y con entrega hasta 31/03.

- Por sorgo, U$S 175/t desde el 15/04 al 15/05 del 2022.

Cierre del Mercado de Chicago

Jueves con saldo dispar en Chicago: mejoras climáticas en Rusia impulsan a la baja al trigo, un menor ritmo de negocios genera caídas en el maíz, mientras hay incertidumbre por la oferta de corto plazo de soja, lo que estimula alzas en el poroto

Trigo

Los futuros de trigo finalizan la jornada con pérdidas, en el marco de una sostenida mejora climática en Rusia. Días de tiempo templado en el país de los zares derivaron en una importante mejora de la condición del trigo, impulsando a la baja los precios. No obstante, una considerable cantidad de compras técnicas ponen un piso a las caídas.

Maíz

El maíz termina el jueves con bajas. Las ventas externas semanales de los Estados Unidos informaron apenas 154.700 t, muy lejos del rango esperado, entre 450.000 t - 1.05 Mt, lo que preocuparía por un posible descenso en la concreción de negocios. Sin embargo, los retrasos en la cosecha brasilera de soja continúan afectando de sobremanera la plantación de maíz en nuestro vecino país, lo que potencialmente limitaría la oferta y al mismo tiempo las pérdidas.

Soja

La soja concluye el día con ganancias, en una jornada marcada por preocupación por la oferta de poroto en el corto plazo. La demora en la cosecha brasilera y el complicado panorama productivo argentino potencian este escenario de incertidumbre. Las alzas se potencian aún más considerando que Estados Unidos ya comercializó prácticamente la totalidad de su saldo exportable de soja.

Asimismo, en el marco de importantes cambios de política por parte de la Administración Biden y potenciales incrementos de demanda, en el país norteamericano se esperan millonarias inversiones para incrementar la capacidad de crushing, lo que contribuyó en las fuertes alzas del aceite de soja.