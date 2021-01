Mercado de granos: Lunes con subas para la soja

En la rueda de hoy, el mercado contó con ofertas de compras alcistas por soja, acompañado por valores dispares por los cereales.

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Febrero´21 opera a U$S 330/t.

*En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:

- Por soja, U$S 327/t contractual, y U$S 315/t Mayo.

- Por trigo, U$S 220/t disponible, y U$S 230/t Marzo.

- Por maíz, U$S 200/t disponible, y entrega Marzo.

- Por girasol, U$S 410/t disponible y Febrero/Marzo.

- Por sorgo, U$S 215/t entrega Abril/Junio.

Jornada alcista en Chicago, en un marco de bajas productivas y recortes al comercio en zonas productoras.

Trigo

El trigo comienza la semana con alzas en sus cotizaciones, a medida que Estados Unidos mejora sus perspectivas exportadoras al mismo tiempo que reduce sus proyecciones de producción, lo que espera reducir aún más los stocks en un contexto de fuerte demanda externa. Además, la Unión Europea no podrá cubrir en su totalidad la proyectada baja de exportaciones en Rusia, lo que podría haber estimulado aún más las alzas.

Maíz

Los futuros de maíz en Chicago cierran con alzas, luego de las históricas bajas del viernes pasado. El importante cierre de posiciones que se vio la semana pasada espera aminorarse esta semana, con posibles incrementos en las posiciones compradoras para el grano amarillo. Además, el Ministerio de Economía de Ucrania anunció que limitará el volumen de maíz para exportación a 24 Mt, lo que pudo haber agregado aún más presión alcista a los precios.

Soja

Los contratos de futuros de soja terminan la jornada del lunes con importantes alzas, mientras el foco del comercio en Chicago volvió a estar sobre los ajustados stocks en Estados Unidos. Asimismo, en Brasil bajó la media de embarques de soja debido al bajo volumen de grano disponible para exportación, atribuido al atraso de la cosecha y pronósticos productivos bajistas, empujando aún más hacia arriba los precios. Además, la Unión Europea espera incrementar levemente sus importaciones de soja respecto al año pasado.