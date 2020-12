Mercado de granos: arranca la semana con un mercado que arrojó valores dispares

El mercado de granos contó con valores de compras bajistas para la soja y el trigo, y leves ganancias para maíz y girasol.

Por soja con entrega contractual, la oferta de compra cayó a $ 26.450/t. Por su parte, el valor ofrecido por maíz contractual ascendió a U$S 195/t, y la propuesta por trigo disponible contractual cayó a U$S 205/t.

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Ene´21 opera a U$S 326.5/t.

*En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:

- Por soja, contractual $ 26.450/t o U$S 322/t.

- Por trigo, U$S 205/t Diciembre, y U$S 212/t Febrero’21.

- Por maíz, U$S 195/t contractual, y U$S 180/t Marzo´21.

- Por girasol, U$S 370/t desde Diciembre a Marzo´21.

- Por sorgo, U$S 210/t desde Abril a Junio´21.

Mercado de Chicago

Jornada alcista en Chicago, con el trigo con importantes subidas luego de sus mínimos de dos meses. Ganancias en soja y maíz, con expectativa por bajos stocks en el WASDE a publicarse mañana. Las alzas se ven limitadas en la mejora climática en Sudamérica.

Trigo

Los contratos de futuros de trigo cierran el miércoles con ganancias, luego de mínimos de dos meses. Fuerte expectativa por el informe de oferta y demanda mundial agrícola (WASDE) del departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), donde se esperan recortes de stocks para los tres cultivos, lo que pudo haber estimulado fuertes tomas de posiciones, apuntalando las cotizaciones. Asimismo, se anotaron ventas por 60.000 toneladas de trigo con destino a Jordania el día de la fecha.

Maíz

El maíz concluye la jornada con subas para sus contratos, en menor medida que el trigo ya que el clima en Sudamérica sigue mejorando, lo que limita las ganancias tanto para el grano amarillo así como para la soja. Mientras se esperan más lluvias para los cultivos en Brasil y Argentina, las exportaciones estadounidenses siguen fuertes, confirmándose hoy 257.071 t. de ventas privadas de maíz a México, según informó el USDA.

Soja

Los futuros de soja de Chicago concluyen el día de hoy con alzas. Se esperan stocks globales aún más bajos para el poroto, a la espera del WASDE a publicarse mañana, estimulando al alza las cotizaciones. Asimismo, el gobierno de Donald Trump se ha opuesto a una solicitud que realizó el sector petrolero ante la Corte Suprema para evitar mezclar sus combustibles con biodiesel y etanol. Las expectativas de que el pedido de los petroleros tenga poco lugar pudieron haber impactado en las alzas tanto de la soja como de sus subproductos.