Mercado de granos: cierre de semana con subas en los valores del trigo

El mercado de granos presentó valores de compras alcistas, en el cierre semanal, para el trigo con entrega inmediata, y valores similares a los registrados en la jornada pasada tanto por soja como por maíz.

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Ene´21 opera a U$S 347/t.

*En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:

- Por soja, disponible U$S 340/t, y U$S 300/t Mayo´21.

- Por trigo, U$S 210/t desde el 30/11, y U$S 208/t Febrero’21.

- Por maíz, U$S 190/t contractual, y U$S 180/t Marzo´21.

- Por girasol, U$S 360/t disponible y desde Diciembre a Marzo´21.

- Por sorgo, U$S 210/t desde Abril a Junio´21.

Jornada alcista en Chicago, con considerables subas en los tres commodities.

Trigo

El trigo cierra la rueda del viernes con moderadas ganancias, apuntaladas por una sólida demanda externa. En este sentido, el USDA reportó que, para la semana que finalizó el viernes 19, las ventas para exportación alcanzaron el monto máximo registrado en lo que va de la campaña 2020/21, totalizando las 795.800t, muy por encima de los pronósticos de los operadores, que ubicaban este dato en el orden de las 200.000t a 450.000t.

Maíz

Los futuros de maíz concluyen la jornada con subas, impulsados por una la robustez de las ventas para exportación. Para la semana finalizada el pasado viernes, el USDA informó que las ventas para exportación alcanzaron 1,67Mt, también por encima de las expectativas del mercado. Asimismo, se observó cierta presión adicional por parte de los operadores que liquidaron posiciones antes del primer día de notificación para las entregas de los contratos de futuros de diciembre el lunes 30 de noviembre.

Soja

Los contratos de futuros de soja finalizan la última jornada de la semana con moderadas alzas en sus cotizaciones. Según comentaron los operadores, esto encontraría sus fundamentos en que la falta de precipitaciones que afecta a Argentina y Brasil comienza a generar stress sobre el cultivo y puede tener un impacto negativo en los rindes. Sin embargo, el reporte del USDA reveló que las ventas para exportación durante la semana pasada alcanzaron las 768.000t, por debajo de lo estimado por el mercado y marcando así un mínimo para la actual campaña, lo que podría haber oficiado como resistencia para los precios.