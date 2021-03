Mercado de granos: incrementos para la soja y el trigo en el martes

En la rueda del martes en la plaza local, se presentó una dinámica comercial levemente superior a la jornada previa, manteniéndose sin grandes variaciones el número de compradores activos en el mercado.

En cuanto a las cotizaciones de los granos, se dieron ofrecimientos alcistas para el trigo y la soja, mientras que en el mercado del maíz se dieron mermas. Por otra parte, se amplió el número de posiciones abiertas para la compra de este último cereal, mientras que el trigo incrementó marginalmente su abanico de posibilidades. Por último, la soja, el girasol y el sorgo mantuvieron sin variaciones la cantidad de posiciones abiertas.

Mercado de Chicago

El mercado de Chicago, finalizó la rueda de hoy con ganancias para los tres cultivos. Los futuros de trigo presentaron incrementos debido a la preocupación en cuanto a los rindes de los cultivos en las principales zonas productoras de Estados Unidos.

Los contratos de maíz finalizaron con aumentos debido a la incertidumbre en cuanto a la producción de Argentina por la falta de lluvias y a las ventas de exportación estadounidenses. Por último, los contratos de soja presentaron subas debido a la continuidad en la demora en la cosecha brasileña de oleaginosa y a la preocupación de los agentes por las altas temperaturas y la ausencia de precipitaciones en Argentina.

Dólar Banco Nación

El tipo de cambio del Banco Nación fue 89,9500 / 90,1500; + 0,07% respecto al cierre anterior.

Rofex

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 340.690 contratos, mientras que el interés abierto acumula 2.691.643 lotes.

SOJA

En la jornada de hoy, el mercado de soja presentó una leve mejora en la dinámica comercial, acompañando los incrementos que se dieron en los valores ofrecidos tanto para la mercadería de la actual campaña como de la próxima.

Por soja con entrega contractual, se ofrecieron abiertamente US$ 327/t, representando un aumento de US$ 2/t respecto a la rueda previa. Este mismo valor fue ofrecido para la fijación de mercadería. Además, la mejor oferta en moneda local fue de $29.415/t.

En cuanto a la campaña comercial 2020/21, las ofertas de compra correspondientes a los meses de abril y mayo alcanzaron los US$ 327/t, resultando en una suba de US$ 2/t respecto a lo presentado en el día lunes.

GIRASOL

En el mercado de girasol, la mejor oferta de compra no presentó variaciones respecto a la jornada del lunes alcanzando nuevamente los US$ 450/t para la entrega disponible. Al mismo tiempo, este valor fue ofrecido para entrega hasta el 31 de marzo.

Mercado de los Cereales

TRIGO

El mercado de trigo presentó mejoras generalizadas en los ofrecimientos abiertos de compra de mercadería de la actual campaña. Al mismo tiempo, se dio un leve aumento en el número de posiciones abiertas respecto a jornada previa. Por otra parte, se destacó nuevamente la ausencia de ofertas para la adquisición de mercadería de la cosecha 2021/22.

Por trigo con entrega contractual se ofrecieron abiertamente US$ 210/t, implicando una mejora de US$ 5/t respecto al día lunes. Mientras que el segmento formado por los meses que van de abril a julio alcanzó los US$ 220/t, representando un incremento de US$ 5/t para los primeros 3 meses del conjunto.

MAÍZ

En el mercado de maíz se desarrolló una rueda con un buen número de compradores, pero con valores ofrecidos a la baja. Al mismo tiempo, se mantuvo la tendencia de ayer dado que se generó un bajo volumen de negocios, según la plataforma de SIO-Granos, hasta las 17 hs.

La mejor oferta por entrega inmediata de maíz alcanzó los US$ 190/t, resultando en un descenso de US$ 3/t respecto a la jornada previa. Este mismo valor fue ofrecido para la entrega entre marzo y mayo se implicando caídas de US$ 5/t para estos 3 meses.

En cuanto al segmento del maíz tardío, se ofrecieron abiertamente US$ 185/t por el grano con entrega en junio, sin variaciones respecto al lunes. Mientras que la entrega para los meses entre julio y noviembre se ubicó en los US$ 180/t, implicando mermas de US$ 5/t para julio y septiembre, y de US$ 3/t para agosto. Finalmente, la mejor oferta para la entrega en diciembre alcanzó los US$ 185/t, mismo valor que el último viernes.

CEBADA

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada.

SORGO

En la jornada de hoy, se mantuvieron los ofrecimientos por sorgo. En este sentido se ofrecieron abiertamente US$ 175/t para la descarga entre el 15 de abril y el 15 de mayo del 2022.