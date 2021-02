Mercado de granos: jornada con discreta actividad comercial

Rofex

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Febrero´21 opera a U$S 330/t.

Valores Finales

En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:

- Por soja, U$S 325/t entrega contractual.

- Por trigo, no se registraron ofertas de compras.

- Por maíz, U$S 200/t disponible, y U$S 205/t entrega Abril.

- Por girasol, U$S 440/t entrega hasta el 10/02.

- Por sorgo, no se registraron ofertas de compras.

Jornada bajista en Chicago, con buenas expectativas productivas y fortalecimiento del dólar en Estados Unidos, acompañando cierres de posiciones y tomas de ganancias.

Trigo

El trigo termina la jornada de hoy nuevamente con caídas de precios. Además de seguir de cerca las caídas en maíz y soja, el trigo se vio afectado por la fortaleza del dólar estadounidense, en sus mayores niveles en dos meses. Por otro lado, importantes compras por parte de Egipto, primer importador mundial, a Rusia, Ucrania y Francia pudieron haber aminorado las pérdidas.

Maíz

Luego de seis jornadas consecutivas de ganancias, los futuros de maíz finalizan el día con pérdidas para todos sus contratos. En una jornada marcada por cierres de posiciones y tomas de ganancias, comienzan a formarse expectativas por el informe de Oferta y Demanda Global WASDE del USDA. Las proyecciones esperan niveles de stocks del grano amarillo aún más bajos que los publicados el mes pasado, lo que pondría piso a las pérdidas.

Soja

La soja continúa con leves pérdidas en el cierre del martes. Al igual que el maíz, la jornada de hoy estuvo protagonizada por tomas de ganancias de fondos. Aún con la presión alcista de la fuerte demanda china, se espera una de las cosechas más importantes de la historia en los Estados Unidos, lo que colabora en las bajas de la jornada. Además, las dudas sobre la cosecha del poroto en Brasil complican las perspectivas de producción y exportación. Las demoras por la persistencia de las lluvias ya están afectando la siembra de los cultivos de segunda.