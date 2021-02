Mercado de granos: jornada con gran dinamismo para maíz y soja

En la jornada de hoy, la plaza local mostró una disminución en la dinámica comercial respecto a la rueda de ayer. Se destaca, al igual que sucedió el día martes, la ausencia de ofertas abiertas en el mercado del trigo. Por otra parte, en los mercados del maíz y de la soja se mantuvieron los respectivos números de posiciones abiertas y se contó con una buena cantidad de compradores activos en ambos mercados. En cuanto a las cotizaciones de estos granos, los ofrecimientos por maíz se presentaron mayormente estables con algunas variaciones puntuales de precios, mientras que para la soja los movimientos tendieron mayormente hacia la baja en las posiciones abiertas.

Mercado de Chicago

El mercado de Chicago cerró con ajustes bajistas para los futuros de trigo y maíz, mientras que la soja culminó al alza. En cuanto a los contratos de trigo, ajustaron con mermas debido a las ventas técnicas y a la fortaleza del dólar frente a otras monedas, lo que reduce el atractivo de exportaciones estadounidenses. Por el lado del maíz, los contratos presentaron una leve reducción luego de alcanzar valores máximos en 7 años y medio. No obstante, la firme demanda china morigeró buena parte de las pérdidas. Finalmente, los futuros de soja ajustaron levemente al alza como consecuencia de ventas de exportación superiores a las esperadas y al retraso de la cosecha en Brasil, lo que ralentiza parte del abastecimiento mundial de la oleaginosa.

El tipo de cambio del Banco Nación fue 87,7100 / 87,9100; + 0,13% respecto al cierre anterior.

Rofex

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 230.125 contratos, mientras que el interés abierto acumula 3.475.752 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes:

SOJA

En el mercado se soja se mantuvo un buen nivel de actividad a pesar de registrarse menores volúmenes que en la jornada de ayer. Al mismo tiempo, se presentaron ofrecimientos bajistas en la mayor parte de las posiciones abiertas de la oleaginosa.

Por soja con entrega contractual, se ofrecieron de forma abierta US$ 330/t, resultando en una disminución de US$ 3/t respecto al miércoles. Mientras que en pesos, el mejor ofrecimiento de mercadería contractual se ubicó en US$ 28.945. Sin descartarse la posibilidad de mejoras. En cuanto a los ofrecimientos por fijaciones se ubicaron de forma general en $ 29.200/t.

Por soja con entrega en marzo la mejor oferta de compra se ubicó en los US$ 318/t, US$ 7/t por debajo de lo presentado en la rueda de ayer. Al mismo tiempo, la entrega en abril disminuyó US$ 2/t para alcanzar también los US$ 318/t. Por último, la entrega en mayo alcanzó los US$ 315/t, lo cual es US$ 3/t por debajo de lo observado el día miércoles.

GIRASOL

En el día de hoy, el mercado del girasol mantuvo la cotización de la mercadería con entrega disponible en US$ 440/t, sin variaciones respecto a la jornada previa. Además, las propuestas de compra con entrega en marzo también permanecieron en US$ 440/t.

Mercado de los Cereales

TRIGO

En el mercado de trigo nuevamente se destaca la ausencia de ofrecimientos abiertos por para la compra de mercadería. En este sentido, no se continuó con la recuperación del abanico de posiciones abiertas tras las ofertas que se presentaron ayer, sino que se retornó a la ausencia total de ofrecimientos, tal como sucedió en la jornada del martes.

MAÍZ

En el mercado de maíz, se mantuvo la buena dinámica comercial de la rueda del miércoles, contándose con un elevado número de compradores activos. En cuanto a los precios ofrecidos por la mercadería, se dieron movimientos dispares entre las diferentes posiciones abiertas.

Por maíz con entrega hasta el 5 de febrero, se ofrecieron abiertamente US$ 205/t, incrementándose en US$ 5/t respecto a la rueda de ayer. Dicho valor también fue ofrecido para la entrega entre el 15 de febrero y 15 de marzo. Por otra parte, la mejor oferta para el mes de marzo fue de US$ 205/t, es decir, US$ 3/t por debajo de la jornada previa. Luego, abril se mantuvo en US$ 208/t, con mayo también preservando los US$ 205/t ofrecidos ayer. Esto mismo sucedió para la entrega en el mes de junio que se presentó sin variaciones en US$ 200/t. Por último, la posición julio arribó a US$ 195/t, aumentando en US$ 5/t respecto a la última rueda de negociación.

CEBADA

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada.

SORGO

En la jornada de hoy, no se registraron ofertas de compra por sorgo.