Mercado de granos: jornada con ofertas variadas

En la jornada de hoy, la plaza local mantuvo un buen nivel de actividad principalmente en el mercado de soja y maíz. Respecto al trigo, se observó la presencia de un menor número de compradores activos, aunque se logró mantener la cobertura de posiciones abiertas de compra. El maíz continuó con un buen dinamismo en la concreción de negocios, aunque destacando algunas bajas en los valores ofrecidos para entregas cortas. Por último, en el mercado de soja, las ofertas se concentraron en los tramos cortos con una mejora en el segmento abril de la próxima campaña comercial 2020/21.

Mercado de Chicago

El mercado de Chicago, finalizó la rueda de hoy con importantes subas entre los principales cultivos. En el caso del trigo, obtuvo ganancias impulsado por la fuerte demanda externa del cereal que brinda soporte a los precios actualmente. Respecto al maíz, continuó con su rally alcista impulsado por la tendencia general del mercado. Mientras que en el mercado de soja, el atraso de la cosecha brasileña continua impulsando al grano debido a la fuerte demanda global que ha reducido los stocks a nivel general.

Dólar Banco Nación

El tipo de cambio del Banco Nación fue 89,4800 / 89,6800; 0,17% respecto al cierre anterior.

Rofex

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 648.367 contratos, mientras que el interés abierto acumula 3.595.313 lotes.

Mercado de las Oleaginosas

SOJA

En la jornada de hoy, los valores ofrecidos en el mercado de soja se encontraron entre estables y al alza. No obstante, se registró una menor cobertura de ofertas abiertas de compra, concentrándose los ofrecimientos hasta el mes de abril de 2021.

Por soja con entrega hasta el 15 de marzo, y para fijaciones, se ofrecieron de forma abierta US$ 330/t, sin variaciones respecto a la jornada previa. En cuanto a la oferta en pesos hasta la primera quincena de marzo, se ubicó en $ 29.530/t.

Por soja con entrega en abril, la propuesta de compra se ubicó en US$ 330/t, reflejando un aumento de US$ 3/t respecto a la rueda previa.

GIRASOL

En el día de hoy, la oferta de compra por girasol se mantuvo en US$ 450/t con entrega disponible. Asimismo, este mismo valor fue ofrecido para entrega hasta el 31 de marzo sin variaciones.

Mercado de Cereales

TRIGO

El mercado de trigo, presentó un menor nivel de actividad con menos compradores activos en términos generales. A pesar de ello, se mantuvo la cobertura de ofertas abiertas de compra de la actual campaña y el próximo ciclo comercial, mostrando un saldo dispar en los valores ofrecidos.

Por trigo con entrega contractual la oferta recuperó US$ 5/t hasta US$ 210/t, mientras que el tramo marzo no logró mantenerse y cayó US$ 5/t hasta los US$ 205/t. La posición abril, en cambio, alcanzó los US$ 215/t, implicando una suba de US$ 3/t respecto a la rueda previa. Luego, el tramo para la descarga entre mayo y julio arribó a US$ 215/t, implicando una merma de US$ 5/t para el quinto mes del año.

En cuanto al cereal de la nueva campaña, la oferta para la entrega entre noviembre y enero del año próximo cayó US$ 5/t hasta US$ 195/t.

MAÍZ

El maíz mantuvo la centralidad en el dinamismo de la rueda de negociaciones, con un buen número de compradores dispuestos a pujar por mercadería. En materia de precios, las ofertas cortas presentaron una merma en el valor ofrecido, mientras que en los tramos de la cosecha del maíz tardío se alcanzaron algunas mejoras.

La oferta para la descarga inmediata se ubicó en US$ 200/t, mientras que en la jornada de ayer se alcanzó un ofrecimiento por una descarga corta hasta el 26 de febrero por US$ 205/t.

Luego, por el maíz con entrega en la nueva campaña comercial 2020/21, la mejor oferta en marzo se ubicó en US$ 203/t, lo cual representa una caída de US$ 2/t respecto a la rueda previa. Mientras que el tramo abril/mayo se mantuvo sin cambios en US$ 205/t.

En cuanto al maíz tardío, por el cereal con entrega full junio el valor ofrecido se ubicó en US$ 195/t, recuperando los US$ 5/t perdidos la jornada de ayer. Mientras que la descarga en julio mejoró hasta los US$ 190/t y el tramo agosto/septiembre se mantuvo en los US$ 185/t respectivamente.

CEBADA

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada.

SORGO

En la jornada de hoy, no se registraron ofertas de compra por sorgo.