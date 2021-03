Mercado de granos: jornada con valores dispares

En la jornada de hoy, el mercado de granos local presentó valores de compra bajistas por soja, estables por girasol y trigo, y dispares por maíz.

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Marzo opera a U$S 328.5/t.

En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:

- Por soja, U$S 322/t entrega hasta el 20/03, y U$S 318/t Mayo.

- Por trigo, U$S 210/t contractual, y U$S 220/t Mayo.

- Por maíz, U$S 187/t disponible, y U$S 189/t Junio.

- Por girasol, U$S 450/t disponible, y con entrega hasta 31/03.

- Por sorgo, U$S 175/t desde el 15/04 al 15/05 del 2022.

Cierre del Mercado de Chicago

Bajas en los tres commodities, en vistas de la debilidad del dólar, menores exportaciones de maíz en Ucrania y buenas perspectivas productivas para la soja brasilera

Trigo

El trigo termina el miércoles con pérdidas, en una jornada marcada por ventas técnicas. No conforme con ello, la fortaleza del dólar a nivel internacional impacta negativamente en los precios de los commodities agrícolas, y con especial énfasis en los precios del trigo, ya que lo convierte en menos atractivo para la exportación. Asimismo, Jordania retiró una posición abierta para comprar cerca de 120.000 t de trigo, sin realizar la compra.

Maíz

El maíz finaliza la jornada con bajas. Ucrania anunció que espera importantes bajas en sus exportaciones de granos en la campaña 2020/21 (de Julio 2020 a Junio 2021 en el país eslavo), que hasta ahora llevan 32.2 Mt, un 21,3% menos que la campaña pasada. El maíz es de relevancia en este país, sumando hasta ahora 14 Mt y con proyecciones de 24 Mt al finalizar la campaña, una baja considerable frente a los 29 Mt de la campaña 2019/20. Por otro lado, la falta de humedad en los suelos argentinos podría reducir los rindes, lo que limitaría las pérdidas.

Soja

Los futuros de soja concluyen el día con caídas para todas sus posiciones. Altas expectativas y pocas ventas se combinan en relación a la demanda en China, donde finalizaron los limitados festejos por el año nuevo lunar con escasos nuevos negocios. Asimismo, si bien continua la demora en los embarques de la cosecha brasilera, comienza a definirse una cosecha que se espera rompa récords de producción, lo que impulsa a la baja los precios.