Mercado de granos: lunes con bajas en el mercado de granos

Rofex

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Febrero´21 opera a U$S 329/t.

Valores Finales

En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:

- Por soja, U$S 325/t contractual, y U$S 315/t entrega Mayo.

- Por trigo, U$S 222/t Febrero, y U$S 225/t entrega Mayo.

- Por maíz, U$S 190/t disponible, y U$S 200/t entrega Abril.

- Por girasol, U$S 440/t disponible y Marzo.

- Por sorgo, no se registraron ofertas de compras.

Jornada dispar en Chicago, con leves alzas y buenos negocios para el maíz. El trigo en baja con preocupación por las exportaciones de Ucrania y Rusia. La soja, afectada por la incertidumbre productiva y la lentitud de cosecha en Brasil.

Trigo

El trigo cierra la jornada de hoy con bajas, afectado por las caídas en la soja. Además de las dudas por menores exportaciones globales de trigo ante las retenciones en Rusia, hay preocupación por una posible caída en las cosechas del trigo en ese país. Asimismo, Ucrania ya cubrió cerca del 75% de la cuota de exportación de trigo. Habiendo exportado en la campaña 2019/20 cerca de 20,5 Mt. Para el año comercial 2020/21 la cuota limitó las exportaciones en 17,5 Mt. Menos exportaciones por estas limitaciones comerciales podrían aminorar las bajas y estimular presiones alcistas si Ucrania continua acercándose a completar la cuota.

Maíz

Los contratos de futuros de maíz finalizan el lunes con leves alzas, en una jornada donde el grano amarillo llegó a máximos de casi ocho años. Un crecimiento de las ventas de exportación de los Estados Unidos ejercen de soporte para los precios, el día de hoy con cerca de 368.000 t próximas a embarcarse a Filipinas, México y Japón.

Soja

Los futuros de soja terminan la primera jornada de febrero con pérdidas. Con fuerte incertidumbre por probables inconvenientes en las exportaciones del poroto, aún se especula con una cosecha con previsiones menores a las esperadas en Brasil. El ritmo de la cosecha en nuestro vecino país va a su ritmo más lento en diez años, con la lluvia demorando las cosechas y la siembra del maíz de segunda. Expectativas de continuidad en los negocios entre Estados Unidos y China reducen las pérdidas.