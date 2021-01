Mercado de granos: mantuvo su dinamismo gracias a los cereales

En la última rueda de la semana, se registró un buen nivel de actividad con el mercado de los cereales dinamizando en mayor medida la plaza local. En el caso del trigo, se observó un mayor número de compradores activos con alzas generalizadas en los valores ofrecidos.

En el caso del maíz, se mantuvo una buena cobertura de ofertas abiertas de compra en tanto que los precios se mostraron estables. Destacó nuevamente la ausencia de ofertas abiertas en el mercado de girasol, mientras que en el caso de la soja se obtuvo una baja en la oferta contractual por la oleaginosa. En cuanto a posiciones abiertas con posibilidad de concretar negocios, se encontró en sintonía con la rueda previa.

Mercado de Chicago

El mercado de Chicago, culminó la rueda de operaciones en terreno mixto entre los principales cultivos. El trigo, operó al alza encontrando soporte en las perspectivas de una suba en las exportaciones estadounidenses. El maíz, finalizó la sesión de negociaciones con caídas en sus cotizaciones debido a una rueda de toma de ganancias por parte de los operadores. No obstante, los precios del cultivo cierran su sexta semana consecutiva al alza, con un avance de los precios del 7% en los últimos sietes días corridos. Por último, la soja también operó con variaciones negativas tras el impulso que encontró en las jornadas previas luego de la publicación del informe mensual del USDA. En este sentido, la ajustada hoja de balance de la oleaginosa a nivel global brinda soporte al grano actualmente.

Dólar Banco Nación

El tipo de cambio del Banco Nación fue 85,5400 / 85,7400; 0,12% respecto al cierre anterior.

Rofex

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 344.519 contratos, mientras que el interés abierto acumula 4.296.653 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes:

Mercado de las Oleaginosas

SOJA

En la jornada de hoy, se mantuvo el número de compradores pujando por la oleaginosa al igual que las posiciones abiertas de compra de la rueda previa. No obstante, se registró una baja importante en la posición contractual.

La soja con entrega contractual se ubicó en US$ 350/t cayendo US$ 5/t respectivamente. El segmento febrero se ubicó en US$ 345/t también por debajo de la jornada previa. Luego, el tramo marzo alcanzó los US$ 340/t sin cambios.

Por mercadería de la próxima campaña para la descarga en abril, la oferta se mantuvo en US$ 335/t, mientras que el segmento abril cayó US$ 2/t hasta US$ 330/t respectivamente.

GIRASOL

En el mercado del girasol no se registraron ofertas para la compra de mercadería al igual que la rueda previa.

Mercado de los Cereales

TRIGO

En el mercado de trigo se registró un mayor número de compradores activos pujando por el cereal, manteniéndose el amplió horizonte de meses de entrega de mercadería. Destacó el mayor nivel de actividad al tiempo que hubo más compradores activos y mejores precios.

Por trigo con descarga inmediata los compradores ofrecieron US$ 233/t, representando una suba de US$ 3/t, mientras que la posición febrero alcanzó los US$ 235/t indicando un alza de US$ 5/t. Luego, por el cereal para entregar entre los meses de marzo y julio se ofrecieron US$ 240/t. Ello implica una suba de US$ 5/t para tal conjunto de posiciones de entrega.

Por otra parte, se registraron ofertas para descargar grano entre noviembre y diciembre por US$ 210/t, sin cambios respecto a la jornada de ayer. Por último, la oferta con entrega en enero de 2022 aumentó US$ 5/t hasta los US$ 210/t.

MAÍZ

El mercado de maíz se mantiene dinámico al igual que el cultivo de trigo, con un buen número de compradores activos. En tanto que los valores ofrecidos por el cereal no registraron grandes variaciones respecto a la jornada previa.

En el tramo disponible, la mejor oferta se ubicó en US$ 210/t al igual que la posición febrero, sin cambios respecto a la rueda previa. En cuanto a las posiciones de la próxima campaña comercial 2020/21, la oferta en los meses de marzo y abril se mantuvieron en US$ 210/t. Con mayo en US$ 205/t, junio US$ 200/t y julio en US$ 195/t.

CEBADA

En la rueda de hoy, se mantuvo la oferta de compra disponible del cereal en US$ 180/t.

SORGO

En la jornada de hoy, se ofrecieron de forma abierta US$ 220/t por sorgo con entrega entre abril y junio, sin cambios respecto a la jornada de ayer.