Mercado de granos: precios bajistas en el mercado local

Los precios en la plaza doméstica sintieron la presión de la baja en los mercados internacionales

En la jornada de hoy, tuvimos una tendencia mayormente bajista en los precios para los principales productos negociados en este recinto, en sintonía con el panorama en los mercados externos. Esto se reflejó en una rebaja en las condiciones ofrecidas por la industria y la exportación en la gran mayoría de las posiciones abiertas por maíz y soja. El mercado de trigo mantuvo las ofertas de compra, con menor interés de la demanda en las posiciones de la nueva campaña. Destacó, además, la presencia de un menor número de compradores pujando por cereales. El mercado que destacó en dinámica comercial volvió a ser el de maíz, de campaña 2020/21.

Mercado de Chicago

El mercado de Chicago, finalizó la rueda de hoy con una caída en los precios de los tres principales cultivos. Los futuros de trigo cedieron por mayores previsiones productivas para la campaña a nivel mundial por parte del International Grain Council. Los futuros de soja y de maíz cerraron en baja, producto de decepcionantes ventas de exportación en la última semana por parte de los Estados Unidos. Las ventas externas semanales de maíz fueron las más bajas en ocho meses, mientras las ventas de soja fueron las más bajas en el año, con solo 0,3 Mt.

Dólar Banco Nación

El tipo de cambio del Banco Nación fue 89,5500 / 89,7500; +0,08% respecto al cierre anterior.

Rofex

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 1.886.354 contratos, mientras que el interés abierto acumula 3.630.534 lotes.

SOJA

En la jornada de hoy, tuvimos un recorte en las ofertas de compra por soja, tanto en el segmento disponible como en las posiciones de la nueva campaña. Aun así, conservamos buena presencia de compradores y posiciones abiertas de negociación.

Por soja con entrega hasta el 20/03 se ofrecieron de forma abierta por el lado de las fábricas US$ 327/t, tres dólares por debajo de ayer, con la oferta en pesos en $ 29.280/t.

En cuanto a la soja de campaña 2020/21, se ofrecieron US$ 322/t por la oleaginosa con entrega en abril, lo que se ubicó US$ 8/t por debajo del miércoles, con la oferta para entrega en el mes de mayo en US$ 320/t, también cayendo US$ 8/t entre ruedas. No se descartan mejoras.

GIRASOL

En el día de hoy, la oferta de compra por girasol se mantuvo en US$ 450/t con entrega disponible. Asimismo, este mismo valor fue ofrecido para entrega hasta el 31 de marzo, sin variaciones.

TRIGO

El mercado de trigo mantuvo mayormente los valores de compra de la última rueda de negocios, aunque los volúmenes comercializados no fueron significativos.

Por el cereal con entrega contractual se ofrecieron US$ 210/t, sin cambios en relación a la rueda de ayer. Para la entrega en el mes de abril, la oferta cayó hasta los US$ 212/t, tres dólares por debajo de ayer. Por el cereal con entrega en marzo, la oferta se mantuvo en US$ 215/t.

Continuando con la tendencia de la semana, no tuvimos un gran número de compradores pujando por trigo de la próxima campaña. Por el cereal con entrega entre noviembre y enero, se ofrecieron de forma abierta US$ 195/t, mismo que el día de ayer.

MAÍZ

El maíz continúa concentrando la atención de los operadores en el mercado local. Aun así, en la jornada de hoy se registraron fuertes recortes en las ofertas abiertas de compra en varios de los segmentos negociados, que no estimularon el cierre de negocios.

Por maíz con entrega inmediata se ofrecieron US$ 195/t, US$ 5/t por debajo del miércoles, aunque sin descartar mejoras.

Por el cereal con entrega entre marzo y mayo la oferta abierta cayó unos US$ 10/t, hasta los US$ 195/t. Sin embargo, no se descartan mejoras en algunas de estas posiciones.

En cuanto a los segmentos de maíz tardío, los precios resistieron en la jornada, experimentando mejoras con el correr de la rueda. Por maíz con entrega en junio, un comprador ofreció US$ 195/t en lo que fue la mejor oferta de la jornada, mismo que en la rueda del miércoles. Para entrega en el mes de julio, se ofrecieron US$ 190/t, sin cambios entre ruedas.

CEBADA

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada.

SORGO

En la jornada de hoy, no se registraron ofertas de compra por sorgo.