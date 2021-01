Mercado de granos: rueda entre estable y a la baja entre los principales cultivos

En la jornada de hoy, la actividad comercial mantuvo la tónica de ayer en materia de ofertas abiertas de compra y número de compradores activos, aunque se observó una rueda entre estable y a la baja en materia de precios ofrecidos.

Entre los cereales, el trigo presentó caídas en tramos cortos de entrega, mientras que destacó el interés de los compradores en los segmentos de la próxima campaña. El maíz mantuvo un buen número de compradores, pero opero a la baja tanto en las posiciones de la campaña actual y del próximo ciclo comercial. Por último, en cuanto a la soja se observó una caída en la oferta disponible mientras que la posición mayo del ciclo 2020/21 logró una mejora en su valor ofertado.

Mercado de Chicago

El mercado de Chicago finalizó la rueda de hoy en terreno dispar entre los principales cultivos. Por trigo, se observaron pérdidas debido a las perspectivas favorables de la cosecha australiana sumado a la fortaleza del dólar que generó una presión bajista en el cereal. Los contratos de maíz más cercanos operaron con leves subas en sus cotizaciones, debido a la importante demanda externa que se encuentra experimentando actualmente el grano estadounidense. No obstante, la suba del dólar también ofició de límites a las subas en los futuros de maíz. Por último, la soja también operó al alza en sintonía con la sólida demanda de China y el dinamismo de las posiciones compradoras de los fondos de inversión.

Dólar Banco Nación

El tipo de cambio del Banco Nación fue 86,9100 / 87,1100; 0,10% respecto al cierre anterior.

Rofex

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 959.432 contratos, mientras que el interés abierto acumula 4.526.782 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes:

Mercado de las Oleaginosas

SOJA

En el mercado de soja, tuvimos un ajuste negativo en la oferta de compra por la oleaginosa con entrega contractual. Las fábricas ofrecieron US$ 325/t por la soja, representando una baja de US$ 5/t respecto a la jornada de ayer. No obstante, no se descartan mejoras ofreciendo lote. Luego, el tramo marzo se ubicó en US$ 320/t sin variaciones.

En cuanto a las posiciones de campaña 2020/21, para la entrega en el mes de abril, la oferta disminuyó US$ 2/t hasta los US$ 318/t, mientras que la posición mayo presentó una mejora de US$ 5/t hasta los US$ 320/t.

GIRASOL

En el día de hoy, el girasol no presentó cambios luego de la recuperación en su valor ofrecido la jornada de ayer. En este sentido, la oleaginosa con entrega inmediata y hasta el mes de marzo se mantuvo en los US$ 440/t respectivamente.

Mercado de Cereales

TRIGO

En el mercado de trigo, se mantuvo un buen número de compradores activos al igual que ofertas abiertas de compra. A su vez, destacó la mayor presencia de compradores pujando por mercadería de la nueva campaña comercial 2021/22.

Por trigo con entrega inmediata, la oferta de compra abierta fue de US$ 220/t, retrocediendo US$ 5/t respecto a la rueda previa y volviendo a valores del día martes. En cambio, la oferta en febrero se mantuvo en los US$ 225/t. La posición marzo presentó un recorte en la oferta de US$ 2/t hasta los US$ 228/t, con abril ubicándose en US$ 230/t. Por último el tramo de negociación mayo/julio alcanzó los US$ 225/, por debajo de la rueda previa.

En cuanto al segmento de campaña 2021/22, la oferta se mantuvo en US$ 195/t para entrega en los meses de noviembre y diciembre, aunque hubo ofertas para el tramo de entrega entre el 15/12 y el 15/1 en US$ 196/t. En cuanto a la posición enero de 2022, el valor ofrecido se mantuvo en US$ 197/t. Si bien se comienza a notar nuevamente un mayor interés en estos segmentos de negociación, los precios ofrecidos se encuentras aún muy por debajo de los que pudimos ver en la semana previa.

MAÍZ

El mercado de maíz no presentó grandes novedades, con ofertas relativamente estables aunque con algunas bajas en los valores ofrecidos. En materia de posiciones abiertas, se mantuvo el amplio abanico de posibilidades de entrega.

Por maíz con entrega inmediata, la mejor oferta abierta fue de US$ 200/t, implicando una caída de US$ 5/t y retornando a la mejor oferta registrada para el día martes en dicha posición. Luego, el segmento febrero de la campaña 2019/20 se mantuvo en sintonía con el tramo disponible en US$ 200/t.

Para la descarga en la nueva campaña comercial 2020/21, entre marzo y mayo la oferta fue de US$ 200/t, también por debajo de lo registrando la jornada previa. Luego, por maíz con entrega en junio la oferta se mantuvo en US$ 195/t y julio en US$ 190/t.

CEBADA

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada.

SORGO

En la jornada de hoy, se ofrecieron de forma abierta US$ 220/t por sorgo con entrega entre abril y junio, sin cambios respecto a la rueda previa.