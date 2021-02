Mercado de granos: sube la soja en la jornada del martes

El mercado de la fecha presentó propuestas de compras alcistas por soja y maíz con entrega diferida, acompañado por valores dispares por trigo y girasol.

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Marzo opera a U$S 330/t.

En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:

- Por soja, U$S 330/t hasta el 15/03, y U$S 325/t Mayo.

- Por trigo, U$S 205/t contractual, y U$S 200/t Diciembre.

- Por maíz, U$S 205/t hasta el 26/02, y U$S 205/t Mayo.

- Por girasol, U$S 450/t disponible, y con entrega hasta 31/03.

- Por sorgo, no se registraron ofertas de compras.

Cierre del Mercado de Chicago

Fuertes subas en la soja, ante una demanda china que parece no detener su crecimiento, aún con mejores perspectivas productivas. Subas en maíz ante demoras en la cosecha de Brasil y en trigo ante el potencial daño de la cosecha en Texas.

Trigo

En una jornada de oscilaciones entre alzas y bajas, el trigo termina el día con ganancias. Buenas expectativas de cultivo en Kansas, a pesar del clima adverso de los últimos días, plantean un panorama más optimista para este estado norteamericano. Sin embargo, resta conocer el daño potencial de los cultivos en Texas, que fue azotado con más fuerza por la histórica nevada el domingo pasado. Asimismo, los stocks totales de granos en Ucrania se estiman actualmente en cantidades un 17% más bajas que esta misma época el año pasado, totalizando cerca de 18 Mt de acuerdo con la consultora APK.

Maíz

Los futuros de maíz finalizan la jornada con alzas, enmarcados en la cosecha de soja brasilera más lenta en una década, que consecuentemente demora la siembra de maíz. No obstante, a pesar de esta demora en nuestro país vecino se espera una suba del 5,54% en la producción del grano amarillo de Brasil, totalizando cerca de 108,2 Mt. Esta situación limitaría las ganancias.

Soja

La soja termina el martes con fuertes subas, consolidando su rally alcista de las últimas ruedas y llegando a su nivel máximo en cinco semanas. Si bien se espera que la superficie cultivada en Estados Unidos suba un 8% en la campaña 2021/22, los pronósticos de demanda china proyectan un panorama de ajustados stocks y altos niveles de comercio internacional de soja. De esta manera, la incertidumbre frente a una demanda que parece seguir creciendo no hace más que apuntalar los precios. Asimismo, la sostenida demora en la cosecha brasilera empuja aún más al alza las cotizaciones.