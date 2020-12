Mercado de granos: viernes con bajas para la soja disponible

Finalizo la semana de actividades con un mercado con subas para el trigo, y valores dispares por soja y maíz.

Por soja con entrega contractual, la oferta de compra cayó a $ 26.475/t. Por su parte, el valor ofrecido por maíz contractual fue nuevamente de U$S 190/t, y la propuesta por trigo disponible ascendió a U$S 210/t.

En la jornada de hoy, todos los futuros en Chicago cerraron con bajas.

El mercado de Chicago finalizó con disminuciones para los 3 commodities agrícolas analizados. El trigo cierra la jornada con caídas, luego de los ajustes al alza de las estimaciones productivas de grandes países exportadores como lo son Australia y Canadá. Por otra parte, los contratos de futuros de maíz cierran la rueda de hoy con mermas, generadas por la ralentización de las compras chinas y de las mejoras climáticas acaecidas en Sudamérica. La soja finaliza la jornada con descensos en sus valores como consecuencia de las lluvias que se presentaron en Brasil y Argentina, los cuales ayudan a incrementar la humedad de los suelos y propiciando mejoras en las expectativas productivas.

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Ene´21 opera a U$S 333/t.

En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:

- Por soja, contractual $ 26.475/t o U$S 325/t.

- Por trigo, U$S 210/t disponible, y U$S 212/t Febrero’21.

- Por maíz, U$S 190/t contractual, y U$S 180/t Marzo´21.

- Por girasol, U$S 360/t desde Diciembre a Marzo´21.

- Por sorgo, U$S 210/t desde Abril a Junio´21.