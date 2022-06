Mercado laboral: el 45% de los argentinos no aceptaría sumarse a firmas sin consciencia sostenible

De acuerdo con el último informe Randstad Workmonitor, un estudio semestral que releva las expectativas, estados de ánimo y comportamiento de los trabajadores en 34 países, incluido Argentina, las personas son más exigentes a la hora de sumar su talento a una empresa y ante la posibilidad de elegir, priorizan organizaciones con las que comparten valores.

Así, surge del estudio que el 45% de los argentinos no aceptaría un trabajo en una organización que no esté haciendo proactivamente un esfuerzo por ser más sostenible, cifra que supera en 6 puntos porcentuales al valor arrojado a nivel global, donde solo el 39% de los trabajadores aceptaría sumar su talento a una organización que no se esforzara activamente por ser más sostenible.

En la misma línea, ante lo posibilidad de elegir, el 44% de los encuestados en Argentina afirmó que no aceptaría un trabajo en una organización que no se preocupara por mejorar su de diversidad y equidad, cifra que también supera la marca registrada a nivel global en 3 puntos porcentuales (41%).

Completando el cuadro que marca una clara tendencia, el 43% de los argentinos no aceptaría un trabajo en una empresa cuyo negocio no esté alineado con sus valores en cuestiones sociales y medioambientales, idéntica marca que en la muestra global en los 34 países en los que se realizó el relevamiento.

Más allá de las expectativas y el eventual comportamiento que pueden tener las personas frente a una oferta laboral, el estudio de Randstad indaga también sobre la situación actual y concreta de los encuestados en relación a valores compartidos. En este sentido, el 70% de los argentinos siente que los valores y el propósito de su empleador están alineados con los propios en cuestiones relativas a sustentabilidad, diversidad y transparencia.

Sobre estos resultados, Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina y Uruguay, afirmó: “Estos resultados muestran claramente la creciente importancia que están tomando el propósito y los valores corporativos para la fuerza laboral. Con el cambio de prioridades y de expectativas en relación al trabajo que impulsó la pandemia, los trabajadores ponen su realización personal en primer lugar y buscan sumar su talento a organizaciones que estén alineadas con sus propios valores y le den un sentido de propósito a sus vidas. En este contexto, el compromiso con la sostenibilidad, la inclusión y la diversidad se constituyen como factores clave de los atributos de las empresas consideradas atractivas para el talento.”

Como producto de este fenómeno, hoy las personas necesitan y demandan que sus trabajos cumplan con ciertas expectativas de bienestar emocional, flexibilidad y realización que ya no son negociables y esto demanda a las organizaciones la necesidad de trabajar fuertemente para adaptarse a las nuevas condiciones para atraer al talento.

La flexibilidad llegó para quedarse

Los resultados del estudio de Randstad confirman que la flexibilidad ganada durante la crisis sanitaria representa un factor clave que los trabajadores valoran particularmente por la relevancia que adquirió la búsqueda de un mayor equilibrio entre vida laboral y personal.

En este sentido, el 82% de los trabajadores argentinos considera de gran importancia contar con flexibilidad en términos de horas de trabajo, mientras que el 71% considera muy importante poder contar con flexibilidad en relación a su lugar de trabajo, como la opción de poder trabajar desde el hogar o, incluso, desde otra ciudad. Asimismo, el 43% indicó que no aceptaría un trabajo que no le brinda flexibilidad para administrar su horario.

Los resultados de la última edición del Randstad Workmonitor dan cuenta de un descalce entre las expectativas y los deseos de mayor flexibilidad y las posibilidades que le brinda su actual empleo. Así, solo el 43% de los participantes de la encuesta en Argentina afirma que su trabajo le proporciona flexibilidad en términos de lugar de trabajo, mientras que solo el 55% de los consultados afirma que su trabajo le permite flexibilidad horaria.

“Esta nueva coyuntura pone a las organizaciones ante la necesidad de adecuar sus propuestas de valor al empleado y de trabajar fuertemente en los valores que transmite su marca empleadora, así como también de contemplar los arreglos de flexibilidad que van a ofrecer a sus colaboradores para poder atraer y retener al talento de ahora en adelante”, agregó Andrea Ávila.