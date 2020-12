Mercados de Granos: Lunes con subas para la soja

En la rueda de hoy, el mercado de granos local contó con valores de compras alcistas por soja contractual, y ofrecimientos dispares por los cereales.

Por soja con entrega contractual, la oferta de compra propuesta alcanzó los $ 28.460/t. Por su parte, el valor ofrecido por maíz Enero se mantuvo en U$S 190/t, y la propuesta por trigo contractual descendió a U$S 215/t.

Mercado de Chicago

En la jornada de hoy, los futuros en Chicago cerraron con saldo dispar.

Los futuros de soja finalizaron con bajas, ante toma de ganancias por parte de los fondos de inversión, los contratos de maíz ajustaron con ganancias, impulsados por una sólida demanda de exportación, y los futuros de trigo finalizaron con pérdidas, producto de ventas técnicas.

Rofex

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Ene´21 opera a U$S 344/t.

Valores finales de los productos

- Por soja, $ 28.460/t entrega contractual, y U$S 310/t descarga en Mayo´21.

- Por trigo, U$S 215/t contractual, y U$S 230/t Marzo.

- Por maíz, U$S 200/t Enero, y U$S 185/t Marzo´21.

- Por girasol, U$S 400/t desde Diciembre a Marzo´21.

- Por sorgo, U$S 210/t desde Abril a Junio´2021