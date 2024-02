Mesa financiera: qué bonos pueden seguir en alza y el escenario para las acciones

Los mercados financieros parecen expresar cierto optimismo, en contraste con el escenario político-social. Los bonos en dólares hasta dónde pueden seguir subiendo, mientras que los atados a inflación parecen recorrer el camino inverso. También los dólares financieros sostienen una tendencia a la baja. Para analizar qué pasará con los bonos, el Bopreal 3 y los tipos de cambios en los próximos días, esta semana en Ecos365 consultamos a Ignacio Valdez, socio de Worcap Corporate Finance, del grupo Rosental.

- ¿El alza de los bonos en dólares hasta cuándo pueden seguir?

Tienen recorrido aún en la medida que se consoliden números macro: superávits financiero y comercial, incremento en el stocks de reservas y sobre todo podamos tener alguna buenas noticias desde lo político/social, hoy materias pendientes.

En ese sentido un país con algo de orden tranquilamente puede ir a un nivel de riesgo país por debajo de los 1.000 puntos (10%), hoy por debajo de los 1.700, por lo que posibilidad de recorrido al alza tenemos aún.

- Sobre el cierre de la semana cayeron los atados al CER, ¿qué puede pasar con estos títulos?

El línea inversa a lo que comentaba en la pregunta anterior, si observamos buenas noticias por el lado de baja en niveles inflacionarios los bonos CER perderán atractivo, en las últimas semanas se presentaron algo caros, parece natural el ajuste a la baja pero todavía no lucen como una oportunidad clara.

Observamos también en las últimas semanas un mayor apetito por bonos dólar linked (atados al tipo de cambio oficial), con vencimientos relativamente corto, explicado por expectativas de corrección cambiaria algo más acelerada en el corto plazo. En este caso no existen alternativas atractivas (precios elevados) desde el lado de bonos públicos vemos muy activo el mercado de deuda corporativa (privada) principalmente instrumentada por pagaré bursátil.

- ¿Los dólares financieros seguirán a la baja o ya tocaron un piso?

No me atrevo a opinar sobre el precio del dólar, desde un análisis bien de fundamentals parecerían estar en un piso, la brecha con el dólar oficial se ubica en niveles de los más bajos observados en años. De igual manera si suponemos un escenario no pesimista, tampoco podemos esperar un fuerte salto, con liquidación próxima de divisas, consolidación de cuentas públicas y un mejor humor político estamos más cerca de una unificación cambiaria que de un fuerte salto en los dólares financieros.

- El Bopreal 3 aparece menos atractivo que las dos versiones anteriores, ¿qué escenario se abre sobre esta serie?

Tal vez algo menos atractivo por condiciones de emisión (no podría aplicarse a pago de impuestos por lo que probablemente el riesgo se perciba algo mayor, tampoco la chance de rescate anticipado), funcionaría como un bono tradicional dólar hard, relativamente corto. Lo del mayor o menor atractivo en definitiva dependerá del precio de negociación en el mercado, lo que determinará su rendimiento, en general termina todo arbitrándose.

- ¿Cómo es el escenario de las acciones para las próximas semanas?

Si bien en los últimos meses fueron un excelente refugio de valor, en general todas aumentaron por encima de inflación, dólar financiero e incluso oficial, hoy estamos en un tiempo de corrección y selectividad, algunas con posibilidades de seguir subiendo, dependiendo del sector y su posicionamiento a la nueva realidad nacional (energéticas, agro, incluso algunas del sector financiero).