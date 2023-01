Messi ahora cotiza en la Bolsa: dónde invertir y cuánto valen las acciones

Apostar por Lionel Messi casi siempre es una inversión segura. Lo sabe bien el Barcelona, también la Selección Argentina y más que nadie Adidas. Sin embargo, invertir en la estrella del fútbol mundial siempre quedó reservado para grandes empresas equipos con un gran poderío económico. Hasta ahora. Porque, a partir del viernes pasado, Messi cotiza en bolsa.

El viernes pasado, la empresa MGO Global comenzó a cotizar en bolsa. No fue un gran comienzo: por el feriado de Wall Street, el IPO comenzó con un precio de 5 dólares. Voló hasta los u$s 16, pero poco después borró su alza y quedó en u$s 4,65, tras un retroceso de 7%.

MGO Global es la empresa que tiene la licencia de la indumentaria con la marca de Messi, por lo que está estrechamente relacionada con el astro rosarino. Sin embargo, el medio Quartz aclaró que Messi es la cara de su marca homónima, pero no es accionista del negocio.

Según se informó, el objetivo de la marca es vender 1.5 millones de acciones a u$s 5 cada una. De lograr el objetivo, se harían con u$s 7.5 millones y una capitalización de mercado que rondaría los 66 millones de dólares. Para lograr esto, buscan aprovechar la popularidad internacional del futbolista para motivar a los inversores a desembolsar su dinero.

Fundada en 2018, entre los inversores de MGO Global se encuentra Ginny Hilfiger, hermana del reconocido diseñador de moda, Tommy Hilfiger. Según el contrato que tiene con Messi, el futbolista recibe el 12% de las ventas con una garantía mínima de u$s 4.2 millones durante tres años.

La compañía declaró que planea “expandir estratégicamente su colección de marcas de estilo de vida a través de colaboraciones de la industria, licencias, adquisiciones y desarrollo orgánico de marcas”.

“Si bien nuestra intención es buscar el crecimiento y la expansión de nuestra cartera de marcas en el futuro, actualmente no estamos negociando ni tenemos acuerdos probables para agregar activos adicionales a la marca Messi en nuestra cartera en este momento”, escribió MGO en un archivo a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

Incluso con la caída posterior, MGO Global, una empresa con cuatro empleados, vale en Bolsa unos 54 millones de dólares. No está mal para una compañía que declara en su folleto de salida a Bolsa: “Existen dudas sustanciales sobre nuestra capacidad para continuar como empresa en funcionamiento como resultado de nuestras pérdidas recurrentes históricas y los flujos de efectivo negativos de las operaciones, así como nuestra dependencia del capital privado y las financiaciones”.

“No podemos prever cuándo nuestras operaciones serán rentables, si es que llegan a serlo. Esperamos incurrir en pérdidas netas significativas a medida que desarrollemos nuestro negocio y persigamos nuestra estrategia empresarial. Tenemos la intención de invertir significativamente en nuestro negocio antes de que esperemos que el flujo de caja de las operaciones sea suficiente para cubrir nuestros gastos de explotación”, aclararon.

La marca Messi y todos sus beneficios

La marca de indumentaria del exfutbolista del Barcelona existe hace años. Las prendas que comercializa van desde conjuntos deportivos hasta modelos para vestir en ocasiones de salidas casuales. Por otro lado, los valores van desde los 20 dólares para los accesorios a los 200 dólares para las camperas y los 80 dólares para remeras.

Solo en el 2022, Messi ganó 120 millones de dólares, lo que lo posiciona en el top 3 de los futbolistas mejores pagos del mundo. De esa cantidad, 65 millones de dólares corresponden a su carrera deportiva mientras que u$s 55 millones son productos de sus contratos comerciales.

Dada su popularidad internacional, Lionel Messi es una figura altamente requerida por marcas de todo el mundo. Eso llevó a que en los últimos años se convirtiera en parte de compañías que van desde el sector crypto hasta el entretenimiento y el turismo.