Metalúrgicos: fracasó la paritaria y lanzarán tres paros nacionales

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) dispuso un duro plan de lucha que incluirá tres paros nacionales, ante el fracaso de las negociaciones salariales con las cámaras empresarias. El gremio que lidera Abel Furlán convocó a un cese de tareas de 10 a 21 horas para el martes 18, con movilización al edificio Catalinas (donde funciona una de las patronales). Las protestas continuarán el miércoles 19 y jueves 20, con una huelga por 48 horas para profundizar el accionar desde el 26 al 28 de este mes con un paro por 72 horas.

Después de varias rondas de paritarias, tanto bajo el arbitraje del ministerio de Trabajo como en forma particular, la UOM decidió que las instancias de diálogo se habían estancado y convocó a un plenario en Córdoba, donde se resolvió aplicar una serie de medidas de fuerza.

Después de cuatro encuentros en la sede de la cartera laboral, el secretariado nacional de la UOM emitió un comunicado titulado "Primero la dignidad", donde denunció que "una parte del sector empresario -plantado sobre la depresión real del salario producida durante los sucesos extraordinarios ´macrismo-pandemia´- pretende perpetuar un proceso de acumulación donde la realidad social, política y económica nacional se desacople del destino de sus empresas y los bajos salarios constituyan el secreto a voces del aumento de sus riquezas".

Aseguró que "por primera vez, en los 80 años de historia de la Unión Obrera Metalúrgica, el trabajador percibe un salario por debajo de la canasta básica alimentaria y apenas encima del salario mínimo, vital y móvil, luego de aportar 189 horas mensuales de fuerza de trabajo a la producción industrial".

La demanda del sindicato consiste en un 10 por ciento de aumento de revisión respecto a la paritaria del trimestre anterior (en la que acordaron una suba del 18 por ciento) y un 30 por ciento de incremento para el trimestre julio-septiembre, además de un bono de 60.000 pesos por el Día del Metalúrgico. Según fuentes gremiales consultadas, las empresas no hicieron una contrapropuesta y "desconocen que se repongan los salarios del trimestre pasado y en todo caso ver cómo se compensan en la nueva negociación", añadieron.

En el ministerio de Trabajo ya hablan de la conciliación obligatoria

Desde la cartera laboral que conduce Raquel "Kelly" Olmos manifestaron su preocupación por el potencial conflicto. Voceros oficiales admitieron que ya están abocados a dictar la conciliación obligatoria para suspender los paros y encauzar las negociaciones que, hoy por hoy, está quebradas.

Si interviene el ministerio de Trabajo con la conciliación obligatoria, la UOM deberá levantar los paros y sentarse a retomar las discusiones salariales con las patronales, que no podrán aplicar sanciones de ninguna índole a los trabajadores y trabajadoras.

Desde el gremio advierten sobre la dificultad de la negociación, teniendo en cuenta que no hay una contraoferta patronal. Los voceros gremiales aclararon que "la negociación fue muy difícil, porque los empresarios siempre dicen que no pueden dar un aumento y así terminamos: con un plan de lucha" y agregaron que "ya sabemos que los argumentos van a ser que la situación económica no acompaña y las elecciones complican cualquier proyección en el mediano plazo".