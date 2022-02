Metaverso: Disney designó a un nuevo ejecutivo para sus planes

Disney está nombrando a un ejecutivo para que dirija sus planes de metaverso, según comunicó Bob Chapek, el director ejecutivo, envió a los empleados. Mike White, quien anteriormente ocupó el cargo de vicepresidente de plataformas y experiencias del consumidor, ahora será vicepresidente sénior de narración de historias y experiencias del consumidor de próxima generación.

“Durante casi 100 años, nuestra compañía ha definido y redefinido el entretenimiento al aprovechar la tecnología para dar vida a las historias de maneras más profundas e impactantes”, dijo Chapek en el memorando.

“Hoy, tenemos la oportunidad de conectar esos universos y crear un paradigma completamente nuevo sobre cómo las audiencias experimentan e interactúan con nuestras historias”, continuó. “Este es el llamado metaverso, que creo que es la próxima gran frontera de la narración y el lugar perfecto para perseguir nuestros pilares estratégicos de excelencia en la narración, innovación y enfoque en la audiencia”.

Chapek señaló las intenciones de Disney de involucrarse con el metaverso durante su llamada de ganancias en noviembre y nuevamente durante su informe de ganancias la semana pasada, aunque los planes de la compañía han sido vagos. Pero incluso si la estrategia de Disney aún no está clara, dada su gran cantidad de franquicias y su voluntad de llevarlas al mundo físico (parques temáticos) y formatos digitales (películas, programas de televisión, videojuegos, etc.), no es difícil de imaginar por qué Disney está explorando seriamente algún tipo de juego de metaverso.

“Si bien la narración de historias que definirá nuestra presencia en el metaverso, por supuesto, emanará de nuestros equipos creativos, Mike establecerá nuestra visión y estrategia generales para el viaje del consumidor a través de estos nuevos mundos de historias”, dijo Chapek en el comunicado. “Como parte de esto, Mike ensamblará rápidamente una estructura y establecerá procesos para priorizar y asignar recursos, explorar asociaciones y facilitar el intercambio de conocimientos. Mike también liderará un grupo de trabajo que incluirá líderes sénior de disciplinas clave en toda la empresa, incluida la tecnología, la estrategia y, por supuesto, la narración de historias”.

White ha trabajado como ejecutivo en Disney desde 2011, según LinkedIn . También pasó más de nueve años en Yahoo.