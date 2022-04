Microsoft implementaría los anuncios en los juegos gratuitos de Xbox

Según se informa, Microsoft está trabajando en un programa que permitirá a las marcas exhibir anuncios dentro de los juegos gratuitos de Xbox, según un informe de Insider . Fuentes familiarizadas con la situación le dijeron a Insider que los anuncios no interrumpirían el juego y podrían aparecer en una valla publicitaria en un juego de carreras, por ejemplo.

No está claro de inmediato de qué otra manera Microsoft planea implementar anuncios, como que aparezcan como máscaras de avatar o como videos dentro de los lobbies de los juegos. Pero como señala Insider , a Microsoft le preocupa que los anuncios puedan "irritar" a los jugadores y planea construir un "mercado privado" para permitir que solo seleccione marcas en el programa.

Las fuentes también le dijeron a Insider que Microsoft no tiene la intención de tomar una parte de los ingresos publicitarios y, en cambio, permitirá que el desarrollador del juego y la compañía de publicidad compartan los fondos. Es posible que Microsoft solo quiera usar esto como una forma de atraer a más desarrolladores de juegos gratuitos a la plataforma, ya que esto abriría otra fuente de ingresos fuera de las microtransacciones.

Según Insider , Microsoft no utilizará los datos que recopila de Bing y otros servicios para anuncios dirigidos en Xbox. El medio tampoco sabe si Microsoft ha planteado la idea a los anunciantes, pero sus fuentes afirman que los anuncios comenzarán a aparecer en Xbox a partir del tercer trimestre de este año.

“Siempre estamos buscando formas de mejorar la experiencia de jugadores y desarrolladores, pero no tenemos nada más que compartir”, dijo un portavoz de Microsoft en un comunicado a Insider . The Verge se acercó a Microsoft con una solicitud de comentarios, pero la compañía dijo que no tenía ninguna información adicional para compartir más allá de su declaración a Insider .

Los anuncios dentro del juego en los juegos de consola no son un concepto nuevo; las compañías de juegos experimentaron bastante con ellos en juegos pagos a mediados y finales de la década de 2000. Alrededor de este tiempo, EA Games se asoció con la (ahora desaparecida) empresa de publicidad Massive, propiedad de Microsoft, lo que permitió a las empresas colocar anuncios en las franquicias Madden NFL , Skate , NHL y NASCAR , así como en Burnout Paradise . Si jugaste alguno de estos juegos en ese momento, es posible que recuerdes haber visto anuncios digitales de Obama pegados en estadios deportivos digitales o vallas publicitarias. Saints Row 2 incluso tenía anuncios de la vida real en vallas publicitarias, como este de Netflix .

Los anuncios en el juego para productos de la vida real podrían haber sido una novedad en el pasado, pero con algunos juegos de próxima generación que cuestan cerca de $ 70 , los jugadores esperan una experiencia sin publicidad. Esta es probablemente la razón por la que, según los informes, Microsoft está implementando la iniciativa solo para juegos gratuitos. Más recientemente, EA intentó colocar un comercial de pantalla completa que no se podía omitir en UFC 4 en 2020. Los fanáticos que pagaron por el juego de $ 60 obviamente no estaban contentos, lo que resultó en que EA retirara el anuncio.