Milei anticipó que lo contactaron del FMI: cuáles son los planes con el organismo

El candidato a presidente por la Libertad Avanza, Javier Milei, dijo que funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) lo contactaron tras la victoria que lo posicionó como favorito de cara a las generales.

“Nos han contactado. Tenemos que armar la reunión. No tenemos problemas con el Fondo”, dijo el ganador de las primarias presidenciales del domingo en declaraciones televisivas a America. El economista libertario no profundizó sobre una eventual reunión, pero aseguró que no es un mayor problema para él y su programa coordinar un programa con el organismo internacional.

“No es un problema, ¿porque cuál es la clave de todos los programas del Fondo? Bajar el déficit. ¿Y por qué fracasa siempre? Porque no se cumple. Nosotros tenemos un programa fiscal mucho más agresivo que el del Fondo, nosotros estaríamos sobrecumplidos en la meta porque tenemos esa convicción”, agregó.

Más tarde, en declaraciones a Radio La Red, detalló que los funcionarios del organismo con su hermana Karina Milei. “Mi ministro de Economía es alguien tan ortodoxo como yo. Diana Mondina va a ser Ministra de Economía o Canciller”, agregó.

Desembolso pendiente

El órgano directivo del FMI se reunirá el próximo 23 de agosto para desbloquear los desembolsos acordados con Argentina en el marco del acuerdo a nivel de personal sobre las revisiones quinta y sexta combinadas del Servicio de Fondo Ampliado (EFF) de 30 meses con este país.

Plan económico de Javier Milei

Milei se candidateó sobre una propuesta basada en un grandes lineamientos: dolarizar la economía y eliminar el déficit público. En el pasado, ha promedito reducir el gabinete a ocho ministerios: de Economía, de Justicia, del Interior, de Seguridad, de Defensa, de Relaciones Exteriores, de Infraestructura y de Capital Humano. Además, anticipó que va a “eliminar todas las Jefaturas de Gabinete de todos los Ministerios, Secretarias y Direcciones que se crearon simplemente para colocar amigos” y también “poner en funcionamiento efectivo el área de control de gastos”.

En una presentación que hizo semanas atrás aseguró también que “proponemos esquemas tarifarios realistas que, debido a la baja de costos luego de la recalibración de los contratos, no afectarán directamente al bolsillo de los argentinos. Reformular los entes reguladores y migrar hacia un esquema de subsidios por demanda para aquellas familias que lo requieran”.

“Una vez reducido el gasto público y eliminados impuestos, avanzaremos en una reforma del sistema laboral argentino para ir a un modelo como el que tiene implementado la UOCRA, con un esquema de seguros de desempleos con mayor profundidad financiera", comentó.

En cuanto a las inversiones, Milei sostuvo que el país “está totalmente descapitalizado” y tiene “recursos naturales subexplotados porque el marco jurídico no garantiza la seguridad que las empresas requieren para desarrollarse”.

“Por eso, vamos a promover un régimen de inversiones con eje en minería, hidrocarburos, energías renovables, forestal y otros sectores". Además, anticipó “una reforma del sistema judicial”, al considerar que “la Justicia ha sido cooptada por la política en las últimas décadas y, en vez de funcionar como defensora de los derechos de los individuos, ha sido utilizada para perseguir opositores o favorecer amigos”.