Milei: "la parte irracional de la política intenta romper el equilibrio macroeconómico"

El presidente, Javier Milei, brindó un discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba, en donde se refirió al escenario económico y lo vinculó con las elecciones legislativas. "El pánico político está generando una descoordinación con el riesgo país", sostuvo el mandatario sobre el indicador que ya roza los 1.500 puntos básicos.

“Los procesos de cambio siempre generan resistencia del status quo y cuanto más fuerte es el proceso de cambio, evidentemente la resistencia es aún muchísimo mayor”, señaló el mandatario desde el Auditorio Juan Bautista Alberdi de la Bolsa de Comercio de Córdoba, institución que celebra su 125° aniversario.

“Violar la restricción del presupuesto no es gratis, por eso fue tan impactante como llegó la gente la idea de ”no hay plata”. Todos lo padecemos regularmente y a la Argentina eso no le fue barato, haber violado sistemáticamente la restricción del presupuesto”, apuntó Milei en calidad de invitado principal, en un escenario que ya había visitado en diciembre del año pasado, durante la inauguración del nuevo edificio de la entidad.

“Hay un empecinamiento por destruir todo lo que hemos construido, la parte irracional de la política lo único que intenta es romper el equilibrio macroeconómico y por eso sacaron más de 40 leyes en contra”, dijo el mandatario en otro tramo de su discurso.