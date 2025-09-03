Mirada de CEOs: incertidumbre, dificultades y el gran problema de desarrollar talentos

BDO en Argentina presentó su informe “Liderazgo y Transformación en las Organizaciones”, que refleja la mirada de CEOs, CFOs, presidentes y directores de empresas, frente a un escenario de transformaciones políticas y económicas en el país.

El estudio muestra que el 53% de los líderes considera que la incertidumbre económico-política es la principal barrera para planificar a mediano y largo plazo, mientras que un 33% advierte dificultades para atraer y desarrollar talento con las nuevas habilidades que exige el mercado.

La resistencia interna al cambio (27%) y la velocidad con que evolucionan las demandas de clientes y competidores (26%) completan los mayores desafíos señalados.

En cuanto a las estrategias de adaptación, el 28% de las compañías se concentra en optimizar su eficiencia operativa y control de costos, un 25% redefine su modelo de negocio y propuesta de valor, y un 15% apuesta a la incorporación de nuevas tecnologías en áreas clave.

“Hoy no alcanza con diseñar un nuevo plan: necesitamos adoptar una visión estratégica que consolide la innovación, la resiliencia y la transformación cultural. El liderazgo empresarial debe ser la fuerza que marque el rumbo hacia un desarrollo sostenible, capaz de capitalizar este nuevo ciclo económico con crecimiento robusto e inclusivo", puntualizó el CEO de la

El informe también advierte que un 32% de los líderes identifica el exceso de foco en la operación diaria como la principal barrera para impulsar cambios transformacionales, seguido por la presión de resultados inmediatos (21%). Estos datos revelan que la verdadera transformación no dependerá solo de condiciones externas, sino de la capacidad de los CEOs de romper inercias y habilitar espacios estratégicos de largo plazo.

Con esta investigación, se concluye que la competitividad futura de las organizaciones argentinas dependerá de la determinación de sus líderes para transformar la cultura interna, innovar y anticiparse a las oportunidades.

En un entorno dinámico, atravesado por cambios políticos y económicos, las empresas enfrentan el desafío de redefinir sus estrategias con una mirada de mediano y largo plazo que les permita capitalizar un escenario más estable. En este camino, los líderes tienen un rol central: aportar valor, impulsar el desarrollo y promover un aprendizaje continuo dentro de las organizaciones.