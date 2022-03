Molineros piden que los esfuerzos del Gobierno se centren en estimular la demanda

Ante el anuncio del gobierno de intervenir en el mercado del trigo a través de la creación de un Fideicomiso Transitorio, la Cámara de Industriales Molineros (CIM), que nuclea al 60% de las firmas del país, manifestó a través de un comunicado, su rechazo a esta medida. Según argumentaron, la búsqueda por regular los precios de la oferta dio siempre "nulos resultados en el pasado, provocando serias distorsiones en los mercados y una sustancial merma en las intenciones de siembra".

Desde la firma santafesina Molinos Benvenuto, su gerente general, Isabel Benvenuto, señaló a Ecos365 que para contener el precio del pan, el Gobierno debe redoblar esfuerzos en estimular la demanda, generando subsidios para acompañar a los consumidores. En este sentido, destacó que la suba que se dio en este producto poco tiene que ver con el aumento de la harina y sí con la suba de otros insumos que se utilizan para su producción.

"La realidad es que la harina aumentó pero no en la medida en la que aumentó el pan. Si este alimento hubiera reflejado la suba que tuvimos nosotros tendría que costar $25 más caro, no $60. No es la harina el componente inflacionario más destacado del pan y no vemos que la decisión del Gobierno vaya a servir para contener el precio", indicó Benvenuto.

Para acompañar sus dichos, la industrial se apoyó en un cuadro elaborado por CIM, que resalta que “si el pan aumenta más de $ 25/kg. ya no se debe al aumento de la harina, sino al aumento de los demás insumos y mano de obra”.





Sobre este punto, Benvenuto consideró que la creación de un Fideicomiso para subsidiar la compra de trigo por parte de los molinos, lejos de traer beneficios al sector, los sujeta a quedar "a la espera de una compensación durante un período incierto de tiempo por parte del Estado, y con un costo financiero imposible de afrontar para una industria que opera con una rentabilidad mínima".

"Somos más de 250 molinos en el país y todas economías regionales. En el 2008 la molinería tuvo subsidios y no se lograron buenos resultados. Estamos en una situación complicada, la línea de créditos que el Gobierno anunció no está implementada, hasta que los subsidios lleguen hay un montón de trámites para hacer que llevan tiempo y no tenemos esa capacidad de financiamiento adelantada porque la mayoría trabajamos a pérdida", sostuvo Benvenuto.

Además, hizo hincapié en que los supuestos beneficios que verían los consumidores quedarían disueltos en los diferentes eslabones que intervienen entre la producción de harina y la venta final del producto. Sobre este punto, reiteró la posición de CIM de solicitarle al Gobierno que opte por destinar el dinero en inyectar los fondos directamente en las tarjetas alimentarias existentes para la población más vulnerable.