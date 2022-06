Moschitta: las perspectivas económicas "son muy preocupantes"

El Presidente de la Federación Gremial del Comercio e Industria de Rosario (FECOI), Edgardo Moschitta, prevé una escenario económico complejo para distintos sectores en el segundo semestre del año. En la previa al evento “Escenarios Políticos 22/23. ¿Nuevos caminos o viejos laberintos?”, organizado por la entidad, y que tendrá al economista Martín Redrado y al Presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) Mario Grinman, de disertantes, se mostró preocupado por la "incertidumbre" que está generando la disputa política.

¿Cómo estás viendo la situación económica hoy y de cara al segundo semestre?

Los indicadores son muy preocupantes, la macroeconomía está muy complicada y entrampada. Hay cada vez más dificultades con la restricción de divisas, todavía en esta zona pareciera que no lo estamos notando mucho pero tengo informes del norte del país que prácticamente no hay gasoil, no se sabe qué va a pasar con el gas. Las industrias previendo la posibilidad de hacer cortes, viendo cómo se organizan para que afecte lo menos posible a la producción. Industrias como la automotriz que es la más emblemática en este sentido y están con poca capacidad de producción por la faltante de los insumos y partes que utilizan. Un auto tiene en el mejor de los casos no más del 50% de partes nacionales, el resto es todo importado. Eso ocurre en mayor o menor medida en todos los sectores, es difícil encontrar productos que no tengan un componente importado.

¿En tu rubro cómo están?

Por contrapartida, la gran emisión hasta ahora a mantenido un nivel de actividad entre razonable e interesante, digamos que ya la pandemia quedó atrás totalmente pero el punto de comparación que teníamos del 2019, en la prepandemia no es precisamente un buen año. Fue un año con una baja del producto bruto interno, entonces queda mucho por hacer. Sobre todo, lo que es una gran incertidumbre es la sostenibilidad de esta situación, no es sustentable, están todas las cosas atadas con alambre, el campo sigue tirando pero evidentemente está muy castigado y no es directa la afectación pero se están utilizando menos insumos, los insumos agroquímicos que se utilizan para la cosecha y repercuten en el nivel de producción. La suba de los precios tapa todo, compensa con creces todos los problemas que pueda haber.

Vos decís que hay rubros en donde se viene recuperando la actividad, ¿considerás que puede frenarse en el segundo semestre, o no? Digo, producto de alguna otra señal que estás viendo.

Si seguimos con estas restricciones si puede haber afectación. Un rubro importantísimo como el de la maquinaria agrícola también tienen insumos importados, las cubiertas prácticamente no se fabrican acá, son todas de afuera. Se va solucionando todo pero el hecho de que no haya una fluidez hace que todo sea un poco para menos, se podría estar mucho mejor si no tuviéramos estas restriccciones. Yo no sé si esta situación puede revertir este nivel de actividad, esperemos que no.

Aparte, lo que más afecta a todo esto son las disputas políticas que generan una incertidumbre porque si vos me decís "mirá, esto que tenemos hoy es lo que va a estar durante dos, tres, cuatro, cinco año, perfecto", cada uno sabrá cómo arreglarse y encontrará la forma para funcionar, pero vos no sabés si mañana o pasado mañana te cambian las reglas del juego o te ponen más restricciones o te suben las retenciones porque los productos industriales también tienen retenciones, exportar productos industriales no es fácil tampoco en este país. No solo por las retenciones que tienen sino por las trabas burocráticas. Hasta la política exterior influye, todo lo que se hace en materia de política exterior influye en el comercio indirectamente, pero influye. Entonces, estas disputas políticas vos no sabés para dónde van. Es como pasó en el 2019, que una elección que no era definitiva hizo estallar al país prácticamente y ahora sinceramente no sabemos, en cualquier momento puede pasar algo.

¿Y en tu empresa puede haber alguna novedad en el corto plazo con el tema de nuevos modelos? ¿Alguna inversión que estés pensando?

Por ahora no. No me gusta hablar en particular porque una empresa no es significativa. Hay nuevas inversiones, sobre todo el pequeño y mediano empresario sigue invirtiendo en la medida de lo posible. Lo que yo no sé es si estamos explotando al 100% la capacidad porque por cada inversión que hay nadie tiene claro porque no existe la posibilidad de cuantificarlo, cuántas inversiones no se hacen que se podrían hacer. Es tradicional la existencia de mucha plata en este país que no está bien utilizada o que la utiliza el Estado, no nos olvidemos que este es un gran competidor para el sector privado en cuanto a la toma de créditos, de facilidades crediticias dentro del mercado interno.